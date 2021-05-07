"أونسا": بذور البطيخ الأحمر بالمغرب غير معدلة جينيا‎

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في بيان توضيحي أن بذور البطيخ الأحمر المستخدمة في زراعته بالمغرب غير معدلة جينيا.

وأوضح البيان ردا “على ما تم تداوله من إشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي حول زراعة بطيخ أحمر معدل جينيا بمنطقة زاكورة”، أن المكتب يشترط في استيراد مختلف الأصناف النباتية، بما في ذلك بذور البطيخ الأحمر، الحصول على ترخيص مسبق من “أونسا”.

وتابع المكتب في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني بأنه يلزم مستوردي الأصناف النباتية بالتوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر، تثبت أن الصنف النباتي المستورد غير معدل جينيا.

كما يلزم الصنف المراد تسويقه في المملكة أن يكون مسجلا في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب، بعد استيفائه جميع الشروط، ومنها شهادة إثبات المستنبط أن الصنف غير معدل جينيا، بالإضافة إلى إخضاع الصنف المعني لتجارب من طرف مصالح “أونسا” تثبت مطابقته ومردوديته وملاءمته لظروف المناخ والتربة بالمغرب، وفق المصدر ذاته.

وذكر البيان بأن منطقة زاكورة معروفة بمناخها الملائم للإنتاج المبكر للبطيخ الأحمر.