أونسا ينفي خضوع "دلاح زاكورة" لتعديل جيني

نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الإشاعات التي تم تداولها أخيرا، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بكون “دلاح زاكوة” معدل جينيا.

وكشف “أونسا”، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن بذور البطيخ الأحمر المستخدمة في زراعته بالمغرب غير معدلة جينيا، على اعتبار أن المكتب يشترط في استيراد مختلف الأصناف النباتية، بما في ذلك بذور البطيخ الأحمر، الحصول على ترخيص مسبق من “أونسا”.

وأضاف المكتب أنه “يلزم مستوردي الأصناف النباتية التوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر، تثبت أن الصنف النباتي المستورد غير معدل جينيا. كما يجب على الصنف المراد تسويقه في المغرب أن يكون مسجلا في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب بعد استيفائه لجميع الشروط، منها شهادة إثبات المستنبط أن الصنف غير معدل جينيا، بالإضافة إلى إخضاع الصنف المعني لتجارب من طرف مصالح أونسا تثبت مطابقته ومردوديته وملاءمته لظروف المناخ والتربة بالمغرب”.

جدير بالذكر أن منطقة زاكورة، في الحيز الجنوبي الشرقي من التراب المغربي، معروفة بمناخها الملائم للإنتاج المبكر لفاكهة البطيخ الأحمر.