"أياكس أمستردام" يتوج بلقب الدوري الهولندي

"أياكس أمستردام" يتوج بلقب الدوري الهولندي
صورة: أ.ف.ب
الأحد 2 ماي 2021 - 17:16

توج أياكس أمستردام رسميا بلقب الدوري الهولندي، بفوزه الكبير برباعية نظيفة على إيمن، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، برسم الدورة الـ31 من المسابقة.

وسجل رباعية أياكس كل من جوراين تيمبير (د 10) وسيباستيان هيلير (د 61) وديفين رينش (د 66) ودافي كلاسين (د 74).

وعزز أياكس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة؛ حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 35، بفارق 11 لقبا أمام آيندهوفن، صاحب المركز الثاني في السجل الذهبي للبطولة، فيما يحتل فينورد روتردام المركز الثالث في قائمة الفرق المتوجة باللقب على مدار تاريخ البطولة.

وحسم أياكس لقب البطولة قبل آخر ثلاث دورات من الموسم، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة، في الصدارة، بفارق 15 نقطة أمام آيندهوفن وألكمار؛ صاحبي المركزين الثاني والثالث.

أياكس أمستردام إيمن الدوري الهولندي لقب البطولة

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‫تعليقات الزوار

3
  • علي نايت عمر
    الأحد 2 ماي 2021 - 17:42

    “أياكس أمستردام” يتوج بلقب الدوري الهولندي…..ايه لو بقي حكيم زياش في ٱياكس لتدوق طعم الانتصار احسن بكثير من دل طوخيل العنصري…..هذا رأيي و الله اعلم

    6
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  • حكيم
    الأحد 2 ماي 2021 - 17:45

    هنيئا مزراوي و لبيض و الإدريسي

    8
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  • شرف 58
    الأحد 2 ماي 2021 - 18:11

    هادشي ماشي رياضة وغير عادل.عندك هولندا ايطاليا والمانيا وبدرجة اقل اسباتيا ،داءما نفس الفرق لي كاتاخذ البطولة.اجاكس جوفنتوس باير مونيخ.هاذ السنة اسبانيا احسن.سوسبانس الى اخر دورة.

    3
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