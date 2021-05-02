"أياكس أمستردام" يتوج بلقب الدوري الهولندي

توج أياكس أمستردام رسميا بلقب الدوري الهولندي، بفوزه الكبير برباعية نظيفة على إيمن، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، برسم الدورة الـ31 من المسابقة.

وسجل رباعية أياكس كل من جوراين تيمبير (د 10) وسيباستيان هيلير (د 61) وديفين رينش (د 66) ودافي كلاسين (د 74).

وعزز أياكس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة؛ حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 35، بفارق 11 لقبا أمام آيندهوفن، صاحب المركز الثاني في السجل الذهبي للبطولة، فيما يحتل فينورد روتردام المركز الثالث في قائمة الفرق المتوجة باللقب على مدار تاريخ البطولة.

وحسم أياكس لقب البطولة قبل آخر ثلاث دورات من الموسم، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة، في الصدارة، بفارق 15 نقطة أمام آيندهوفن وألكمار؛ صاحبي المركزين الثاني والثالث.