أيمن مجيد: نتمنى إسعاد جماهير المغرب الفاسي

أوضح أيمن مجيد، حارس مرمى نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم (الماص)، أنه يكن احتراما كبيرا لزميله في الفريق محمد أمين بورقادي، حامي عرين الفريق، مبرزا أنه منسجم بشكل كبير داخل الفريق الفاسي الذي وقع في كشوفاته الصيف الماضي بفضل العلاقة الطيبة التي تجمعه بجميع مكوناته.

وقال مجيد في تصريح خص به “هسبورت”: “أنا فخور بالدفاع عن ألوان الفريق الفاسي، الذي يُعتبر من أعرق الفرق المغربية، كما أنه أنجب حراسا كبارا على مر التاريخ، وأي لاعب يتمنى أن يلعب للقلعة الصفراء”.

وأضاف أنه تفاجأ ببعض الأخبار التي تحدثت عن تشنج العلاقة بينه وبين زملائه في الفريق على مستوى مركز حراسة المرمى، قائلا: “استغربت هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، والجميع يعلم العلاقة القوية التي تجمعني ببورقادي الذي أعتبره بمثابة أخي الأكبر ونشتغل معا في التداريب في أجواء جيدة تحت إشراف مدرب الحراس الذي يقوم بعمل كبير”.

وتابع مجيد: “أود أن أشكر رئيس الماص إسماعيل الجامعي وجماهير النادي العريضة التي تُحاول أن تُوفر لفريقها كل الظروف من أجل يظهر بأفضل المستويات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن أنصار ممثل العاصمة العلمية، كما أننا نمتلك مدربا كبيرا بقيمة أنخيل غاموندي، الجميع يحترم قراراته وسيقول كلمته مع فريقنا”.

ويواصل المغرب الفاسي استعداداته للمباراة التي ستجمعه بضيفه شباب المحمدية الأحد المقبل، على أرضية الملعب الكبير بفاس، لحساب الجولة الـ12 من منافسات “البطولة برو”، علما أن الفريق “الأصفر” مُني بهزيمة قاسية في آخر مباراة أمام مولودية وجدة (صفر-ثلاثة).

يشار إلى أن المغرب الفاسي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب العام برصيد 13 نقطة، وهو ما لم يرق لمناصري الفريق الذين يمنون النفس بأن يعود “الماص” إلى سابق عهده، لا سيما في ظل التعاقدات التي قامت بها إدارة النادي في “المركاتو” الماضي.