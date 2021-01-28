أيهما أفضل .. اللبن كامل الدسم أم قليل الدسم؟

يفضل البعض شرب اللبن كامل الدسم، بينما يفضل آخرون شرب اللبن قليل الدسم، ولكل فريق أسبابه ودوافعه. فأيهما أفضل للصحة؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن اللبن كامل الدسم يحتوي على الدهون بمعدل 57ر3 جرام لكل 100 جرام، بينما يحتوي اللبن قليل الدسم على الدهون بمعدل 6ر1 جرام لكل 100 جرام فقط.

وأضافت الجمعية أن اللبن كامل الدسم يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K بكمية أكبر من اللبن قليل الدسم، ولكنه يحتوي في الوقت نفسه على سعرات حرارية أكثر.

ومن ناحية أخرى أشارت الجمعية إلى أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين تتراوح بين 200 و250 جرام من اللبن أو منتجات الألبان كالزبادي أو الكفير أو اللبن الرائب، بالإضافة إلى 50 إلى 60 جم من الجبن.