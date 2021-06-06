أي أفق لمادة التربية الإسلامية؟

أي أفق لمادة التربية الإسلامية؟
الأحد 6 يونيو 2021 - 01:09

كانت الجمعية المغربية لأساتدة التربية الاسلامية قد برمجت الملتقى الوطني الرابع للجمعية بمدينة العيون أواسط العام الماضي، لكن أتت جائحة كورونا ففرضت تأجيله إلى موعد غير مسمى، وقد كان من أهم أهدافه تقييم منهاج مادة التربية الاسلامية بعد أربع سنوات من الاشتغال به، قصد الارتقاء به إلى المستويات المُرضية. ومازال الكثير من مؤطري المادة وأطرها من خلال مداخلاتهم في ندوات ولقاءات أو من خلال تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن أهمية تقييم حصيلة العمل بالمنهاج المعدل أواخر سنة 2016.

لكن المستجدات المطروحة الآن التي لم تكن سنة 2016 ترجح إمكانية التوجه إلى تعديل جديد لهذا المنهاج في المستقل غير البعيد، ومن هذه المستجدات التي قد تفرض ذلك أذكر إثنين فقط:

أولا: تحول السياسة الخارجية للمملكة تجاه اتجاه “اسرائيل” ذات الهوية الدينية اليهودية، مما قد يجعل، بعض المعارف والتعلمات التي تستهدف هذا الجانب المراجعة، ونقصد بالضبط سورة الحشر المقررة في السنة الثالثة إعدادي. وقد صرح وزير التربية الوطنية سابقا على أن الوزارة ستمضي إلى تحييد كل ما يمكن أن يحمل تنقيصا لليهود، لأنهم جزء من النسيج المجتمعي المغربي في إطار شراكة موسعة مع “اسرائيل”.

ثانيا: تأكيد تقرير النموذج التنموي الجديد على ضرورة تجديد مقاربة التربية الاسلامية والمدنية من خلال الارتكاز على: تربية دينية تنشر قيما مدنية قائمة على الارث الروحي المنفتح والمتسامح. كما توصي أيضا لجنة النموذج التنموي في تقريرها المسلم لجلالة الملك قبل أيام قليلة، بإغناء التربية الإسلامية في المدرسة لترسيخها بشكل أكبر في واقع المجتمع المغربي.

وتبقى كلمة التقرير في هذا الباب غير حاسمة في بعض الجوانب، لأن بعض المفاهيم والمصطلحات المستعملة فيه تحتمل تأويلات حسب التوجهات الفكرية لمن يتولى تنزيل توصيات التقرير، مما يضع الأمر أمام قوة التدافع الفكري بين الأطراف المختلفة، والغلبة للأقوى في الإقناع والاقتراح والتأثير.

وسواء تم التوجه إلى تعديل جديد، عاجلا أم آجلا فإن مطالب الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية وكذا كافة أطر مادة التربية الإسلامية، من أساتذة ومفتشين تظل قائمة ولا يطالها التقادم ومنها:

1) ضرورة الرفع من عدد ساعات المادة في الأسبوع إلى أربع ساعات عوض ساعتين كما هو الحال الآن.

2) ضرورة الرفع من معاملها وجعلها ضمن المواد الاساسية، مع تعميمها على مختلف الشعب والأسلاك بلا استثناء.

3) التأكيد على مركزية السور القرآنية في المنهاج.

4) جعل المنهاج مستجيبا لمختلف حاجيات المتعلم، الروحية والمعرفية والوجدانية، والحث على تعظيم شعائر الله ومنها المسجد الأقصى المبارك.

هذا وبناء على ما سبق لابد للمعنين المباشرين بتجويد منهاح مادة التربية الإسلامية والرقي به ــ وأخص بالذكر مفتشي المادة وأساتيذها في إطار أنشطتهم العلمية، وكذا هياكل الجمعية المغربية لأساتدة التربية الاسلاميةــ من العمل على استباق الرؤية، وتوقع ما سيقع، وبلورة نموذج استباقي متقدم للمنهاج، كي تكون الجمعية وأطر المادة قوة اقتراحية حين يَجد الجِد، جاهزة لتقديم الاستشارة البناءة في الوقت المناسب.

أستاذ التربية الاسلامية باشتوكة ايت باها.

التربية الاسلامية الجمعية المغربية لأساتدة التربية الاسلامية النموذج التنموي الجديد

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‫تعليقات الزوار

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  • نكوص. رجعية و انغلاق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:34

    بعيدا عن البغرير من داخل المقرر الدراسي سابقا سمعنا نهاية الاسبوع الفارط انه تم حشر اسماء شخصيات عمومية يوتوبية تافهة على ورقة اسئلة اختبار الباكلوريا بمادة التربية الاسلامية و لهذا السبب يقال ان لم تستحوا ما شئتم فافعلوا

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  • سليمان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:23

    مادة التربية الاسلامية تعرضت للتشويه والمسخ من خلال تغيير المناهج بشكل مستمر من المرحلة الابتدائي الى الجامعي ، وحذف العديد من المسلمات في الدين الاسلامي بدعوى تشجيعها على الارهاب والكراهية ، ونفس الشيء بالنسبة للنصوص القرانية والاحاديث النبوية التي اصبحت نادرة ، وغالبا ما يتم تغييبها لهدف في نفس يعقوب مما ادى الى خلق جيل غريب في تصوراته ، والبقية تعرفونها .

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