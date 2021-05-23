أي مشروعية للحراك الفلسطيني المسلح؟

ترجع طبيعة ونوعية العمليات التي تقوم بها المقاومة المسلحة الفلسطينية إلى بروز ما سمي بـ”الجيل الرابع من الحروب” و”الحروب المتقطعة”، حيث تتواجه أطراف متفاوتة التماثل العسكري. ويشكل انعدام التكافؤ العسكري في المنازعات المسلحة تهديدا حقيقيا للأمن الإنساني، يصعب معه توقع ردة فعل دولة تحتضر عسكريا. والأكثر هولا من ذلك، هو توقع ردة فعل حركة مسلحة قد يدفعها عجزها وبطش العدو إلى القيام بأعمال انتقامية تنتهك القانون الدولي الإنساني. ويصاحب انعدام التوازن في المجال العسكري، عدم التكافؤ في الوضع القانوني، حيث لا يكاد يتمتع الطرف الضعيف، بأي وضع قانوني، وإن وجد فهو ضعيف جدا.

تبدو هذه المعادلة واضحة في النزاع المسلح الذي يجمع بين الكيان الإسرائيلي وحركة التحرر الفلسطيني. فإذا كان إطلاق القذائف من قبل المجموعات الفلسطينية وحزب الله اللبناني تجاه الكيان الإسرائيلي دون تحديد دقيق للأهداف، يندرج سياسيا في إطار “الأعمال الإرهابية”، وقانونيا ضمن محظورات النزاع المسلح حسب البروتوكول الإضافي الأول، فإن مسؤولية هذه الأعمال تقع بالدرجة الأولى على الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع حركة التحرر الفلسطيني من حيازة الوسائل العسكرية التي تسمح، عند القيام بالأعمال العدائية، بالتمييز بين المناطق المدنية والمناطق العسكرية. وإذا كان الاحتكام إلى ذريعة استهداف المدنيين يعد مبررا لتثبيت تهمة “الإرهاب” فإن أغلب القوى العسكرية التي تستهدف المدنيين في نزاعاتها المسلحة تشكل “تنظيمات إرهابية” وفقا لهذا المنطق.

وحتى إذا كان هذا التحجج ليس قويا بما يكفي لتغيير البناء القانوني الذي جرم إطلاق القذائف دون تمييز بين ما هو عسكري وما هو مدني، فيمكن الدفع بأن إطلاق هذه القذائف لا يستهدف المدنيين بصفتهم تلك، بل يتم إطلاقها بشكل عشوائي، كما أن الخسائر بين المدنيين لا تكون مفرطة ومن ثمة فلا وجود لجريمة حرب.

إن استخدام حجة عدم “استهداف المدنيين بصفتهم تلك” لنفي المسؤولية عن حركة التحرر الفلسطيني هي نفسها الذريعة التي تستخدمها الديمقراطيات الغربية عند قصف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية لتبرير كل الخسائر في أرواح المدنيين نتيجة لقصف أو تفجير، في حين تعتبر نفس هذه الديمقراطيات أي عمل عدائي من قبل حركة التحرر الفلسطيني ينتج عنه خسائر في أرواح المدنيين جريمة حرب أو عمل “إرهابي”.

يرى الأستاذ Daniel Lagot أن إطلاق القذائف تجاه إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة أو من قبل حزب الله في جنوب لبنان لا يتم الإقدام عليه إلا بشكل اضطراري (حصار غزة، هجمات عنيفة من قبل إسرائيل…) ومتقطع، ولا يخلف خسائر تذكر بين المدنيين. كما أن حركة التحرر الفلسطيني لا تلجأ إلى هذه الأعمال إلا محاولة منها لوقف الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية التي تخلف في كل عدوان مئات الضحايا من المدنيين. ويمكن أن نستحضر في هذا السياق جواب العربي بن مهيدي أحد قادة التحرر الجزائري للضباط الفرنسيين بعد اعتقاله، حيث كان السؤال عن مدى شعوره بالعار لاستعمال النساء لإخراج السلاح من القصبة في قففهم (جمع قفّة)، فأجاب: “أعطوني طائراتكم وأعطيكم قففي”. وهو ما يثير إشكالية النزاعات المسلحة غير المتكافئة. نفس الرد صرح به الشيخ رمضان عبد الله شلح، قائد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، لجريدة ABC في 21 غشت 2001، لشرح الأسباب التي تدفعهم إلى اختيار التفجيرات الانتحارية كأسلوب في المقاومة: “لا نملك إلا هذه الآلية، فلا نملك القنابل، ولا المدافع، ولا الصواريخ ولا الطائرات”.

ويتعزز هذا الطرح بشهادة السيدة نوريت بيلد، والدة إحدى الضحايا المدنيين الإسرائيليين في مقال لها في جريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية le Monde Diplomatique، عدد أكتوبر 1997، حيث قالت بأنّ ابنتها “ذهبت ضحية سياسة نتنياهو التدميرية التي أفقدت الفلسطينيين الأمل، “بالنسبة لي (تقول السيدة نوريت بيلد) بأنه لا فرق بين الإرهابي الذي قتل ابنتي وبين الجندي الإسرائيلي المحصن الذي منع فلسطينية حامل من العبور إلى المستشفى حتى تضع مولودها، الذي فقدته في نهاية المطاف (….). كيف يتوجب على الفلسطيني الذي نسفت القوات الإسرائيلية بيته بالديناميت أن يتصرف وهو يشاهد أخته تبيت في العراء… الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حالة فقدان الأمل التي وصل إليها الفلسطينيون من جراء الحصار”.

تبعا لذلك فإن الهدف في نهاية المطاف هو ردع الإسرائيليين والتقليل من بطش الآلة العسكرية لدولة الاحتلال وليس ارتكاب “أعمال إرهابية”. غير أن الإشكال الحقيقي، بل والحرج الحقيقي هو إدانة الأعمال غير القانونية التي تضطر حركات التحرر الوطني إلى القيام بها ومطالبتها باحترام القانون الدولي الإنساني، في حين يستمر تبرير انتهاك الدول القوية للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

إنّ حركة التحرر الفلسطيني بريئة من تهمة “الإرهاب” براءة القانون الدولي من التفسير المتعسف لمفهوم “الإرهاب”. هذا التأويل يجسد محاولة حقيقية لتليين النظام القانوني الدولي، وهو محاولة أيضا لإقصاء المناضلين بالكلمة وبالسلاح من المجال السياسي الذي يمدهم بالشرعية. الهدف في نهاية المطاف هو القضية وليس الحركة، ومن القضية تستمد حركة التحرر الفلسطينية شرعيتها، لكن نفي الشرعية يمر بالضرورة عبر التنكيل بحاملها.

ولعل من المفارقات الغريبة التي تبين بجلاء تناقضات السياسية الدولية ومطاطية مفهوم “الإرهاب” الاعتراف بشرعية حركات سياسية، كانت تنعت في السابق بـ”الجماعات الإرهابية”، كحركة “فارك” الكولومبية التي وصفها الرئيس الكولومبي بـ”الشريك في السلام”، بعد اتفاق المصالحة في 26 شتنبر 2016. فبعدما أصبحت “الأعمال المسلحة” لحركة “فارك” في عداد التاريخ بموجب هذا الاتفاق، تحولت الحركة، بقدرة قادر، من “تنظيم إرهابي” إلى شريك في السلام. هذا التحول يؤكد فرضية أن مفهوم “الإرهاب” ينتمي إلى الحقل السياسي وليس في خانة الجريمة بمعناها القانوني. وقد اعتبر المفكر محمد عابد الجابري بأنه لو كانت المقاومة الفلسطينية قد حققت أهدافها ونالت استقلالها، فسنكون آنذاك أمام “حقيقة تاريخية” لا يستطيع أحد إنكارها. فـ”الحقيقة التاريخية حقيقة محرجة تفرض نفسها فرضا”.

هذه المحاولات الحثيثة لتغيير مفهوم “الشرعية” تدفعنا دفعا إلى تقاسم المخاوف التي عبر عنها

الأستاذ M. F. Mendés-France، في كتابه “”Mouvement de résistance où “organisation terroriste” ? les actions des mouvements de résistance au regard du Droit International Humanitaire”” بالقول بـ”أننا أمام لحظة تاريخية عصيبة وجد خطيرة يعاد على ضوئها النظر في كل القيم والمبادئ التي على أساسها تم تأسيس قانون دولي يؤطر العلاقات الدولية. تبدو الصورة أوضح إذا تحدثنا عن الشعوب الرازحة تحت سيطرة الاستعمار وحقها في نيل الاستقلال (…) فما يبعث على الإدانة في القانون الدولي العام هو شرعنة العنف، الاحتلال، السيطرة وإخضاع الشعوب (…) من خلال نظام قانوني دولي، تم إعداده بدراية، وتفعيله على أرض الواقع كعقيدة (….). باختصار هو قانون دولي يخفي بين فقراته متناقضات ووقائع تتعلق بسيطرة الأكثر قوة على الأكثر ضعفا”.