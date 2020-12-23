إبراهيمي يتوقع نجاح المغرب في دخول عالم صناعة اللقاحات مستقبلا

قال البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية لكوفيد- 19، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، إن سبب اختيار المغرب اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا راجع إلى أخذه بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة باللوجستيك والتخزين، وأيضا ما سيتمخض عن هذه الشراكة من نقل تقنيات تصنيع اللقاحات مستقبلا إلى المملكة .
وأبرز إبراهيمي، في لقاء افتراضي بثه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مساء الثلاثاء، أن المغرب اعتمد مقاربة استباقية بخصوص توفير اللقاح، إدراكا منه أن العرض سيكون قليلا، وسارع إلى إبرام اتفاق مع شركة “سينوفارم” الصينية، لكون اللقاح الذي طرحته يتطلب شروط تخزين أسهل مقارنة مع لقاح شركات عالمية أخرى، يتطلب تخزينه درجة حرارة يمكن أن تصل إلى ناقص ثمانين.
وفي وقت مازال مواطنون مغاربة يشككون في فعالية اللقاح الصيني، قال إبراهيمي إن منظمة الصحة العالمية تجيز اعتماد أي لقاح تزيد نسبة فعاليته عن خمسين في المائة، مشيرا إلى أن الحديث عن فعالية لقاحات بنسبة خمسة وتسعين في المائة قد لا يكون دقيقا مائة في المائة، على اعتبار أنها جُرّبت على عيّنة قليلة من البشر، ولو جُربت على عينة أكبر لكانت نسبة الفعالية أقل.
وطمْأن عضو اللجنة الوطنية العلمية لكوفيد-19 بأن الأعراض الجانبية للقاح ضد الفيروس عادية ومعروفة، كباقي اللقاحات، وهي عبارة عن حمى خفيفة واحمرار في مكان التلقيح، مبرزا أن منظومة صناعة اللقاحات تكون ضمانات بألا تكون للقاح أعراض كبيرة.
وجرى تجريب اللقاح الصيني الذي سيطعَّم به المغاربة على ستمائة متطوع مغربي في مرحلة التجارب السريرية، ومرّت هذه العملية، حسب إفادة البروفيسور إبراهيمي، في شروط جد صارمة، تحت إشراف عدد من اللجان، ووفق ضوابط قانونية، لافتا إلى أن المعلومات الشخصية المتعلقة بالمتطوعين تظل سرية ولا يمكن كشفها.
وأوضح المتحدث أن المغرب اكتفى بتجريب اللقاح على ستمائة متطوع فقط لأن الأمر يتطلب إمكانيات كبيرة على المستوى اللوجيستيكي، مشيرا إلى أن الآراء التي تقول إن اللقاح لا ينبغي أن يتم تجريبه على المغاربة “تنطلق من معلومات خاطئة”، وزاد: “ينبغي تصحيح هذه النظرة من أجل استمرار ثقافة التطوع في مثل هذه التجارب ببلدنا”.
وجوابا عن سؤال حول سبب تأخر وصول اللقاحات الصينية إلى المغرب، بعدما راج أن عملية التطعيم ستنطلق أواخر شهر دجنبر الجاري، قال إبراهيمي إن تدخل الملك أعطى ضمانة بتوفر اللقاح، إذ تمكن المغرب من اقتناء عشرة ملايين جرعة من شركة سينوفارم، مع إمكانية اقتناء سبعة عشر مليون جرعة أخرى من شركة أسترا زينيكا.
وشدد المتحدث ذاته على أن عملية التلقيح تكتسي أهمية بالغة، لأنها ستمكن، في المرحلة الأولى، من الحيلولة دون وصول الفيروس إلى الأشخاص في وضعية صحية هشة، مثل المسنين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وهو ما سيمكّن من تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، ريثما يتم تلقيح جميع المواطنين البالغين ثمان عشرة سنة فما فوق.
وفي ما يتعلق بإجبارية التلقيح، قال إبراهيمي: “من الناحية الأخلاقية لا يمكن إجبار أي شخص على التلقيح، ولكن يمكن إقناع المواطنين بضرورته عن طريق توعيتهم بأن اللقاح سيحميهم وسيحمي المحيطين بهم، وسيخفف الضغط عن المنظومة الصحية؛ وأيضا ليعود الاقتصاد إلى وتيرته الطبيعية”.
من جهة ثانية، كشف إبراهيمي أن المغرب قد ينجح في صناعة اللقاحات مستقبلا، إذ سيوقع مختبر البيوتكنولوجيا الطبية اتفاقية مع شركة “ميرك” للأدوية، من أجل إحداث منصة لتصنيع اللقاحات، موضحا أن المغرب كان بإمكانه أن يدخل غمار المنافسة على البحث عن لقاح لفيروس كورونا لو كان يتوفر على منصات مخصصة لهذا الغرض.
إدا كان السيد منصف السلاوي مستشار الرئيس الأمريكي في هذا المجال مغربي فلم لا يستطيع المغاربة الدخول في هذه الصناعة بكل كفاءة و اقتدار…
شخصيا لا أثق في اللقاحات و الأدوية التي تصنع بالمغرب نظرا لعدم جودتها و من غش و نقص في مفعول مكوناتها و غلاءها الفاحش اذا ما قارناه مع أدوية بعض الدول ابأوروبية.
لا يجب الاعتماد على الادوية واللقاحات المستوردة حان الوقت لاعتماد على الصناعلت المغربية
المغاربة راسهوم قاصح … حتى يموت ليهوم شي حد عزيز بسباب كورونا عاد غايجي يدير التلقيح .. لترقد ارواح كل من فقددناهم بسبب هذا الوباء .
و كانتمنا من المغاربة مايعكسوش مع التلقيح حيت بغينا ولا كرهنا، كايبقا هو الحل الوحيد باش ترجع الحياة كيفما كانت.
ولماذا كل هذا التأخير مع العلم انكم كنتم سباقين…ولماذا هذا اللقاح لم بكن له صدى اعلاميا كفايزر بيونتيك مثلا…استاذي العزيز تواصلكم مع المواطنين جد محتشم ولا تجرؤوا على قول الحقيقة….تحباتي وصباحكم سعيد لجميع قراء هسبريس…
شحال قلتو في الاول دجنبر ها حنا فالاخر ديالو مكاين والو
هل يجهل الابراهيمي أو يتجاهل بأن اللقاح الصيني مشكوك في فعاليته وأن بلادنا قد تتراجع عنه في أي لحظة ؟ لا أظن ذلك. أما منظمة الصحة العالمية فقد فقدت مصداقيتها بعدما لجأت لترويج الأكاذيب وإخفاء الحقائق خصوصا عندما أصبح يرأسها هذا الإثيوبي الذي ليس بينه وبين ميدان الصحة إلا الخير والإحسان.
عملية التجريب سرية مضحكة هده المراوغة …..وكدلك التلقيح سري ايضا .اين قانون حق مطالبة من شرع هادا التلقيح ، كل المقال واجوبة هادا الانسان لا تبشر بالخير وغير مقنعة خصوصا عندما برر اختيار المغرب لكونه له معدات التخزين واللوجيستيك ما عندكم حتى اسعاف كامل التجهيز …. انا لن القح حتى أمضي على قانون يتيح لي متابعتكم قضائيا ادا تعرضت لمكروه .ومتابعة الشركة ايضا .
السلام عليكم
هدا كلام جميل، و لاكن لحد كتابة هدا التعليق لم تخرج نتائج التجارب التي أجريت في أية مجلة علمية عالمية معروفة، لا نعرف نسبة النجاح و لا الأضرار، و حتى التراخيص فهدا التلقيح لم يرخص من منظمة الصحة العالمية.
اتقوا الله في الناس و تجنبوا الهرولة، اللقاح الصيني لم يكمل جميع التجارب العلمية و لهدا لم يرخص لحد الآن في البلاد.
الصين كدبت في بداية الفيروس و أنكرته، فما الدي تغير الآن؟
لمادا لم يرخص في أوربا، امريكا، كندا….؟
نريد التقدم في الصناعات التكنولوجية