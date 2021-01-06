إتمام المرافعات يؤجل ملف "ابتسام ودنيا باطما"

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، البت في ملف الفنانة المغربية دنيا باطما وأختها ابتسام، و”عائشة. ع”، و”صوفيا. ش”، إلى 13 يناير الجاري.

وبعد تأجيلات عدة سابقة لهذه القضية المعروفة بملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، ينتظر أن تشكل الجلسة المقبلة مناسبة لإتمام المرافعات قبل إدراج الملف للمداولة والنطق بالحكم.

وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت دنيا باطما بـ8 أشهر حبسا نافذا، وشقيقتها ابتسام بسنة واحدة حبسا نافذا، وقضت بتغريمهما 20 ألف درهم تضامنا فيما بينهما لفائدة المغنية سعيدة شرف، ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة بـ”سلطانة”، كطرف مدني، مع الصائر.

أما “عائشة. ع”، فحكمت عليها الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحدة من المتهمات الثلاث السابق ذكرهن، وقضت بالحبس النافذ 10 أشهر في حق “صوفيا”، وبأدائها غرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وأعلن قضاء المحكمة الابتدائية في مراكش براءة المتهمة دنيا باطما من جنحة المشاركة في النصب لعدم كفاية الأدلة، وقرر متابعتها في حالة سراح للاشتباه في علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”.

وتابعت النيابة العامة المتهمات، بحسب المنسوب إلى كل واحدة منهن، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.

ومن الاتهامات التي وجهت إليهن: “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.