إجراءات تأديبية ضد منتخبين بجماعة سيدي رحال

أقدم حزب العدالة والتنمية على مستوى إقليم برشيد على تعليق عضوية مستشارين بجماعة سيدي رحال الشاطئ.

وقررت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” ببرشيد تعليق عضوية أربعة مستشارين جماعيين في الهيئات الحزبية التي ينتمون إليها، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب.

كما قرر الحزب عبر كتابتيه الإقليمية تعليق كافة المسؤوليات الحزبية التي يتولاها هؤلاء باسمه، إلى جانب تحريك المتابعة الانضباطية في حقهم، وذلك بإحالة ملفهم على هيئة التحكيم الجهوية.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذا القرار، الذي اتخذ قبيل استحقاقات 2021، جاء عقب توجه المستشارين المعنيين للترشح باسم حزب آخر في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب الإقليمي للحزب حميد زاتني، في تصريح لهسبريس، أنه فور علمها بقرار المستشارين المذكورين الترشح باسم أحد الأحزاب السياسية، أحالت الكتابة المحلية بجماعة سيدي رحال الشاطئ على الكتابة الإقليمية طلبا بإقالة الأعضاء المعنيين.

وأوضح المتحدث أن الكتابة الإقليمية راسلت بعد ذلك المستشارين المذكورين قصد استفسارهم، بيد أنهم رفضوا المثول أمامها.

وشدد الكاتب الإقليمي، ضمن تصريحه، على أن كل المحاولات التي تم القيام بها من أجل الاستماع إليهم، باءت بالفشل، ما دفع الحزب إلى تعليق عضويتهم.