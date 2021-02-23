إجراء الانتخابات في يونيو يخيف "البيجيدي"

إجراء الانتخابات في يونيو يخيف "البيجيدي"
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:01

كشف مصدر مطلع لهسبريس عن مخاوف كبرى لدى حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) من إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، وهو المقترح الذي تم تداوله في الأوساط السياسية والحزبية بقوة.

المعطيات التي توفرت للجريدة تفيد بأن قيادة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، مجمعة على أن تأخير موعد الانتخابات سيكون في صالح الحزب، عكس إجرائها في منتصف السنة الجارية الذي سيؤثر كثيرا عليه.

وأكد مصدر هسبريس أن المحطات الكبيرة التي تعرض فيها الحزب لهزات ستؤثر عليه، ومنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والوضع الاجتماعي المتأزم لفئات شعبية عريضة بسبب جائحة كورونا التي سيتحمل الحزب جزء من تبعاتها لكونه يرأس الحكومة والجماعات الكبرى في المغرب.

إسرائيل الانتخابات الحكومة حزب العدالة والتنمية

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‫تعليقات الزوار

7
  • اللا عدالة و اللا تنمية
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:10

    الخبث و النفاق و…. كلشي مجموع فهاد الحزب لدرجة ولينا في التوقيت فحالا عايشين مع ماماهم فرنسا القذرة.

    7
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  • بنزيان
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:11

    كن على يقين أنه لن يكون هناك تصويت.

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  • بسبوس
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:13

    لقد عرف جميع المغاربة هذا الحزب على حقيقته.. لهذا لن يخدعوا مرة أخرى من طرف هذا الحزب الذي من المنتظر أن يصبح في الظل مثلما كان في السابق.. أي عودة الأمور إلى مكانها الطبيعي.. هذا ما جنت على نفسها براقش.

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  • حبيبي
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:14

    ولو يؤجل الى السنه الجايه، لن نصوت على هذا الحزب الخائن، لا مبادئ لا قيم، الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين، ازداد الفساد و غلت المعيشة…..بن كيران المهرج…

    10
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  • محمد مداني
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:18

    البيجيدي إلى مزبلة التاريخ لأنهم دنسوا سمعة الأحزاب السياسية وكشفوا عن الوجه الحقيقي لكبيرهم الذي علمهم سحر الشعب المغربي بتوظيفهم للذين ومزجه بالسياسة، وعلمهم أيضا كيف يصنعون الحلقة للضحك على الدقون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.

    10
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  • Mounir
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:19

    اذهبو الى مزبلة التاريخ ايها الانتهازيون ,الخائنون لقد دمرتم الشعب تدميرا .

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  • مواطن حر
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 14:20

    جميع الأحزاب يجب ان تخاف ستحصد ما زرعته أغلب معرفي وأظن أغلب المواطنين ناوين على المقاطعة لأن لا شيء يرجى من هذه الأحزاب التافهة

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