إجراء الانتخابات في يونيو يخيف "البيجيدي"

كشف مصدر مطلع لهسبريس عن مخاوف كبرى لدى حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) من إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، وهو المقترح الذي تم تداوله في الأوساط السياسية والحزبية بقوة.

المعطيات التي توفرت للجريدة تفيد بأن قيادة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، مجمعة على أن تأخير موعد الانتخابات سيكون في صالح الحزب، عكس إجرائها في منتصف السنة الجارية الذي سيؤثر كثيرا عليه.

وأكد مصدر هسبريس أن المحطات الكبيرة التي تعرض فيها الحزب لهزات ستؤثر عليه، ومنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والوضع الاجتماعي المتأزم لفئات شعبية عريضة بسبب جائحة كورونا التي سيتحمل الحزب جزء من تبعاتها لكونه يرأس الحكومة والجماعات الكبرى في المغرب.