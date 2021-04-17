إحالة متهمين بأعمال شغب على سجن آيت ملول

أحالت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، السبت، 14 قاصرا على قاضي الأحداث؛ وذلك بعد مثولهم أمام وكيل الملك في حالة اعتقال، إثر خرقهم حالة الطوارئ الصحية، مع إثارة أعمال شغب وإضرام النار في ممتلكات الغير، ورشق القوات العمومية بالحجارة بكل من حي تراست بإنزكان والدشيرة والقليعة.

وفي السياق ذاته قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها متابعة 4 راشدين على ذمة القضية نفسها، جرت إحالتهم على السجن المحلي آيت ملول، في انتظار انعقاد أولى جلسات محاكمتهم الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن السلطات المحلية والأمنية تدخلت، ليل الخميس، إثر خروج شبان وقاصرين في بعض أحياء عمالة إنزكان آيت ملول، حيث عمدوا إلى خرق قرار حظر التنقل الليلي وتنظيم تجمعات ومواجهة التدخل الأمني بالرشق بالحجارة وإضرام النار وتهشيم الواقيات الزجاجية للسيارات المركونة بالشارع العام.

وفي السياق نفسه، أبدت النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان حزما في هذا الملف، إذ عملت على إحالة الضالعين في خرق الطوارئ الصحية وإثارة أعمال شغب بالشارع العام والإضرار بالممتلكات العامة وممتلكات الأغيار على السجن، كإجراء قانوني لردع وزجر المخالفين للقوانين الجاري العمل بها.