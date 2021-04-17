إحالة متهمين بأعمال شغب على سجن آيت ملول

أحالت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، السبت، 14 قاصرا على قاضي الأحداث؛ وذلك بعد مثولهم أمام وكيل الملك في حالة اعتقال، إثر خرقهم حالة الطوارئ الصحية، مع إثارة أعمال شغب وإضرام النار في ممتلكات الغير، ورشق القوات العمومية بالحجارة بكل من حي تراست بإنزكان والدشيرة والقليعة.
وفي السياق ذاته قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها متابعة 4 راشدين على ذمة القضية نفسها، جرت إحالتهم على السجن المحلي آيت ملول، في انتظار انعقاد أولى جلسات محاكمتهم الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن السلطات المحلية والأمنية تدخلت، ليل الخميس، إثر خروج شبان وقاصرين في بعض أحياء عمالة إنزكان آيت ملول، حيث عمدوا إلى خرق قرار حظر التنقل الليلي وتنظيم تجمعات ومواجهة التدخل الأمني بالرشق بالحجارة وإضرام النار وتهشيم الواقيات الزجاجية للسيارات المركونة بالشارع العام.
وفي السياق نفسه، أبدت النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان حزما في هذا الملف، إذ عملت على إحالة الضالعين في خرق الطوارئ الصحية وإثارة أعمال شغب بالشارع العام والإضرار بالممتلكات العامة وممتلكات الأغيار على السجن، كإجراء قانوني لردع وزجر المخالفين للقوانين الجاري العمل بها.
اقسم ان الامور لو استمرت هكذا فلننتظر انفلاتا امنيا خطيرا .
لا افهم حقا عقلية هؤلاء الاشخاص الذين يخرقون حالة الطوارئ ظنا منهم ان الحكومة اتخذت هذا الاجراء لسواد.عيون السكان او لحاجة في نفس يعقوب كما يضن عديد من المواطنين .
الا تتصورون لو سمحوا لنا بالخروج ليلا كم من حالات الاصابة سنصل الا يفكرون في الاطر الصحية وماتعانيه لانقاذ اوراح الناس ليل نهار …!!
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لن لا يعتبر .
نحب هذا البلد ولا نريد من شردمة من المخلوقات الحاقدة ان تسيء اليه.
تفكر ايها المتمرد لو كان والدك رجل سلطة او مخزني او مقدم او طبيب هل ستقدم على ما اقدمت عليه طبعا لن تستطيع .
اوا دورها فراااسك مزيان .
ملي انعدم الاحترام وقلة الاخلاق وكثرات الملوثات العقلية هذي هي نتاج الناس شباب طائش هما داروها و واليديهم يهزو القفة ويتحملو المسؤولية الانسان حر يعبر كيف بغى ولكن يهرس ويدكدك الملك العام كيفما كان وعدم احترام الامن يزيد الطين بلة لي بغى السلامة وراحة البال خاصو يشدد الصرامة اما الحرية المايعة غادي نشوفو اكثر من هكذا
احب من أحب او كره من كره فهي حملة انتخابية قبل الأوان اكثر منها المطالبة بصلاة التراويح او رفع الحجر الصحي . اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين و الله يكون في عون المحتاجين و المتضررين من هدا الوباء و الحجر
الدراري راه بغاو فين يخرجوا جهدهم و هم في سن المراهقه، ديروا للشباب فين يلعبوا بنهار و فين يتلهاو، راه عنده الجهد و هم في سن المراهقة…أما السجن او العقاب ماشي حل… الحكومة تتحمل المسؤولية د الإغلاق
لمً يكدب اخنوشً المغاربه ممربيينش ، اعجب كل العجب ل دايما يصفون المخزن بالقمع و الحكاره و الله تم و الله
بعد حفظ الله ثم البوليس اتا يهجمو عليك هد الاوباش لداز ، تما معمن عيشين حنا رشي كمامر الله يستر او صافي ، وجوه الشر