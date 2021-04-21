إحباط تهريب أزيد من 600 كلغ من المخدرات

إحباط تهريب أزيد من 600 كلغ من المخدرات
صورة: أرشيف
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 14:59

أحبطت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، الثلاثاء، محاولة تهريب أزيد من 600 كيلوغرام من المخدرات ضواحي المدينة ذاتها.

العملية، وفق مصدر مسؤول في المديرية الجهوية للجمارك، أسفرت عن حجز 565 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي، و120 كيلوغراما من أوراق التبغ المهرب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تم تنفيذها في الطريق الإقليمية رقم 1708، على مستوى دوار “سيدي بوسحاب” التابع للجماعة الترابية “أمسكرود”، التي تقع على مشارف مدينة أكادير.

وكانت المخدرات المحجوزة مدسوسة داخل أكياس بلاستيكية محمولة على متن سيارة نفعية خفيفة.

أكادير أوراق التبغ المهرب القنب الهندي الوحدة المتنقلة للجمارك

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