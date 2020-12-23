إحباط تهريب طنين من مخدر الشيرا بمعبر الكركرات

أحبطت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، مساء الأربعاء، تهريب طنين اثنين و86 كيلوغرام من مخدر الشيرا، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل شحنة من المنتوجات السمكية المجمدة، كانت على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، في حين أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 52 سنة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم وضع السائق المشتبه فيه رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية النوعية، وفق البلاغ، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية المغربية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.