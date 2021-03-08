إحباط تهريب مخدرات في ميناء طنجة المتوسط‬

فتحت فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المتورطين في محاولة تهريب 85 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وكانت المصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط ضبطت، في عمليتين أمنيتين، على هامش مراقبة روتينية بتعاون مع مصالح الجمارك، كمية مهمة من المخدرات على متن شاحنتين للنقل الدولي كانتا متجهتين نحو الخارج.

وأسفرت عملية تفتيش الشاحنة الأولى عن حجز 35 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مع حجز 50 كيلوغراما من المخدر نفسه وسط الشاحنة الثانية، كانت مخبأة بعناية في هيكلهما الداخلي.

ووضعت فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط سائقي الشاحنتين اللذين يبلغان حوالي 33 و38 سنة، رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.