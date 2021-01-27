إحباط تهريب كيلوغرامات شيرا بشاطئ المريصات ‬

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المتورطين في محاولة تهريب 400 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية.

وكانت السلطات المكلفة بحراسة شاطئ “المريصات” بمدينة طنجة أحبطت عملية تهريب شحنات المخدرات المحجوزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكانت معبأة ضمن 11 رزمة ناهز مجموع وزنها 400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة الأبحاث والتحريات في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.