إحباط عبور حوالي 60 مهاجرا سريا إلى مليلية 

تمكنت القوات المساعدة المغربية وعناصر الحرس المدني الإسباني، مساء الأحد، من إحباط محاولة عبور مجموعة مكونة من حوالي 60 مهاجرا سريا من دول إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق القفز عبر السياج الحدودي الفاصل بين مليلية المحتلة وبني أنصار.

وحسب ما أورده موقع “ألفارو دي مليلية”، فقد رصدت قيادة الحرس المدني الإسباني تحرك مجموعة من المهاجرين السريين قرب السياج الحدودي المحاذي لمنطقة باريو تشينو (الحي الصيني)، مما أدى إلى تفعيل إجراءات التصدي لمحاولة الاقتحام.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية بمليلية قامت على الفور بنشر دوريات لقوات الشرطة في مختلف المناطق القريبة من السياج الحدودي، تحسبا لعملية تسلل المهاجرين السريين الأفارقة، غير أن يقظة القوات المساعدة المغربية على الجانب الآخر قامت بإجهاض العملية في أوانها.