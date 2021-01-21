إحباط محاولة تصدير غير مشروع لقطع جيولوجية

إحباط محاولة تصدير غير مشروع لقطع جيولوجية
صورة: أرشيف
الخميس 21 يناير 2021 - 19:27

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تمكن عناصرها التابعين للمديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات، من إحباط محاولة تصدير غير مشروع لحوالي 200 كيلوغرام من القطع الجيولوجية المحظور تصديرها.

وأوردت إدارة الجمارك، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه تم اكتشاف هذه القطع خلال عملية للمراقبة نفذت في مستودع ومنطقة تخليص جمركي تحت إشراف إدارة مصلحة الجمارك بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن القطع كانت مخفية بعناية بين طرود تحتوي على أعمال حجرية معينة، مصرح بها قانونا.

طبيعة الأصناف المعروضة للتصدير، يضيف البلاغ، أثارت شكوك مصلحة الجمارك من حيث قيمتها السوقية والتاريخية، حيث تم عرض البضاعة على خبرة المصالح المختصة، في هذه الحالة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ليتبين أن المواد المضبوطة كانت محظورة التصدير وتتكون من أسنان وعظام من الفكين والفقرات والأضلاع وعظام الفقاريات التي تشكل جزءا من التراث الجيولوجي الوطني.

أعمال حجرية الجمارك قطع جيولوجية محاولة تصدير

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