إحباط محاولة تهريب الشيرا داخل علب للصابون

إحباط محاولة تهريب الشيرا داخل علب للصابون
صورة: هسبريس
الجمعة 16 أبريل 2021 - 18:12

أحبطت عناصر جمركية بميناء الدار البيضاء، الأربعاء، محاولة لتهريب كمية هامة من مخدر الشيرا معبأة بعناية دقيقة داخل 1177 علبة مخصصة للصابون.

وقد مكن المسح بالسكانير والتفتيش المادي الكامل المنجز على الحاوية التي كانت تحمل شحنة صابون الجلي وصابون الحمام، من العثور على ما لا يقل عن 9220 كلغ من مخدر الشيرا.

محاولة التهريب نفذت من قبل شركة متخصصة في الأشغال، كانت بصدد تصدير كمية من صفائح الصابون، وهو ما أثار شكوك المصلحة الجمركية التي كانت تراقب منذ مدة صادرات وواردات الشركة المذكورة، حيث لم تنجح محاولة التمويه المتمثلة في وضع علب كرتون تحتوي على صابون مع علب أخرى من الحجم نفسه تحتوي على ما بين 8 و10 كلغ من مخدر الشيرا معبأة بعناية.

تهريب المخدرات جمارك مخدر الشيرا ميناء الدار البيضاء

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