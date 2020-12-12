إحباط محاولة لتهريب "الشيرا" بمطار طنجة الدولي

أحالت مصالح الشرطة بمفوضية أمن مطار طنجة الدولي، الجمعة، سيدة من أصول مغربية تحمل الجنسية الإسبانية، وتبلغ من العمر 38 سنة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتورطها في قضية تتعلق بحيازة المخدرات ومحاولة تهريبها عبر مركز حدودي في حالة تلبس.
ووفق إفادة مصدر أمني، فإن عناصر الأمن المكلفة بتفتيش المسافرين عبر النقطة الحدودية بمطار طنجة الدولي، وأثناء قيامها بإجراءات التفتيش اللازمة للمسافرين المتوجهين إلى بروكسيل، “أثار انتباهها تواجد أجسام غريبة مدسوسة في الهيكل الداخلي لحقيبة إحدى المسافرات”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم إخضاع الحقيبة المشكوك فيها بحضور صاحبتها لجس يدوي وتفتيش دقيق، أسفر عن حجز 05 كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الشيرا، مدسوسة بعناية في الهيكل الداخلي للحقيبة”.
وقد تمت إحالة الموقوفة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للبحث معها حول الموضوع.
بعد تقدم العلم و وسائل التفتيش الالكرونية و الحيوانية ( الكلاب المدربة ) .. و مشاهدة نماذج من وقوع بعض المهربين و تجار المخدرات في أيدي الشرطة و الجمارك و الدرك… فمن الغباء محاولة تهريب المخدرات و الممنوعات بواسطة اخفائها داخل الحقائب أو بواسطة بلعها أو اخفائها داخل هياكل السيارات أو الحافلات… أو تحميلها للأطفال أو وضعها داخل جبيرة أو غير ذلك من الحيل التي أصبحت مكشوفة… الحل الوحيد هو البحث عن مهنة شريفة … فليست هناك جريمة تامة… اللي فراس الجمل.. فراس الجمالة..حذار حذار..
الناس بغاوا الغنى السهل و الربح السريع..آش غا دير ليك 5كيلو شيرة…؟شحال كاع الربح ديالها..؟ غي فضبحتها .اكثر منها..الحبس..فضيحة ربي وعبدو..عطاك الله جنسية اخرى وبلاد اخرى فين تعيشي مستورة..وبالحلال..ومكرمة في الدنيا والاخرة الى خدمتي ليها…تبعتي الشيطان والطمع غواك .
وحتى الشيطان اللي كانلوموه مدار لينا والو ..احنا اللي درنا كما قال."لا تلوموني ولوموا انفسكم ."..اوا هذي شيرة وحالة تلبس..مفيها لا رشوة.لا معارف الا من رحم ربك…علاش اللي يدي الشيرة يسافر فالطيارة..امدام ؟ لحماق هذا ….