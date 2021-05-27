إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بالناظور

إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بالناظور
الخميس 27 ماي 2021 - 08:46

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 5 أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة فرخانة في جماعة بني انصار، التي تبعد بـ25 كيلومترا عن مدينة الناظور، حيث أسفرت عن حجز 150 رزمة من المخدرات بمنزل كائن بدوار “أينعلا”، بلغ مجموع وزنها الإجمالي خمسة أطنان و30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت من توقيف خمسة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 13 سيارة ودراجتين ناريتين، إحداهما رباعية العجلات، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الإقليمية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.

إقليم الناظور التهريب الدولي للمخدرات النيابة العامة‎ منطقة فرخانة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وفاة على متن تريبورتور
الأربعاء 26 ماي 2021 - 21:28 25

وفاة على متن تريبورتور

صوت وصورة
مقترحات النموذج التنموي الجديد
الأربعاء 26 ماي 2021 - 19:35 17

مقترحات النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا
الأربعاء 26 ماي 2021 - 18:35 4

الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا

صوت وصورة
حجز فواكه فاسدة بمراكش
الأربعاء 26 ماي 2021 - 17:35 4

حجز فواكه فاسدة بمراكش

صوت وصورة
معيقات النموذج التنموي الحالي
الأربعاء 26 ماي 2021 - 16:31 23

معيقات النموذج التنموي الحالي

صوت وصورة
مسار الفنان أحمد شحيمة
الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:34 6

مسار الفنان أحمد شحيمة