إحداث مركز لدعم تلامذة وطلبة أمسمرير بتنغير

أعلنت جمعية تيرسال للأسرة والتضامن والتنمية المستدامة-أوسيكيس عن إحداث مركز يحمل اسم “مركز لحسن شاكيري للتفوق الدراسي”، يعنى بمواكبة وتشجيع ودعم تلامذة وطلبة قيادة أمسمرير (إقليم تنغير) في مختلف الأسلاك، بدءا بالسلك الابتدائي، مرورا بالسلك الثانوي ووصولا إلى السلك الجامعي.

وقد حصل لحسن شاكيري قبل نحو ثلاث سنوات على شهادة البكالوريا في سن التاسعة والستين، حتى بات يُلقب من طرف أبناء المنطقة بـ”شيخ البكالوريا”، قبل أن يتوجه صوب الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية لمتابعة دراسته بشعبة الدراسات الفرنسية.

ويسعى المركز سالف الذكر، حسب مؤسسيه، إلى “تحفيز الطاقات البشرية التي تزخر بها تلك المناطق الجبلية، في إطار التوجه المولوي بشأن التنمية البشرية التي يؤكد عليها الملك محمد السادس خلال كل المناسبات”، وذلك في أفق تنظيم لقاء رسمي حول المشروع التربوي الاجتماعي سالف الذكر.

وأشارت الجمعية إلى خلق لجنة تتكون من عشرين عضوا من نساء ورجال التربية والتكوين، بالإضافة إلى طالبات وطلبة السلكين الثاني والثالث، تدعو من خلالها مختلف الطاقات المدنية والباحثين ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الانتماء إلى هياكل المركز للتواصل مع مبارك أمراو، عضو المركز المكلف بالتواصل والإعلام، أو بمكتب الجمعية، أو بالرئيس الشرفي للمركز (لحسن شاكيري).

وجاء في البلاغ عينه أن “الفريق الحالي للمركز سيشرع، ابتداء من فاتح أبريل 2021، بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في إعداد برنامج عمله حول مواكبة تلميذات وتلاميذ البكالوريا استعدادا للدورة المقبلة من الامتحانات الجهوية والوطنية، وكذلك حول التوجيه المدرسي والمهني الذي يعتبر أهم بوصلة في المسار المستقبلي لكل الشباب”.