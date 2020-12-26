إحصائيات "كوفيد-19" بجهات المغرب .. نسبة الشفاء تبلغ 92 في المائة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2369 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما رُصدت 126 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 92 بالمائة مقابل تسجيل 34 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 934 حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 705 حالة بالدار البيضاء و34 بالنواصر و29 ببرشيد، و3 بسطات و73 بالمحمدية و56 بالجديدة، و8 في بن سليمان و25 بمديونة وحالة واحدة بسيدي بنور.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد عرفت 390 حالة، منها 224 بطنجة أصيلة و54 بتطوان، و24 بالحسيمة و13 بشفشاون، و36 بالعرائش و24 بالمضيق الفنيدق، و10 بوزان و5 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 273 حالة؛ منها 37 بالصخيرات تمارة و93 بسلا و69 بالقنيطرة، و23 بالرباط و10 بالخميسات، و12 بسيدي سليمان و29 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 201 حالة، منها 52 بأكادير إداوتنان و54 بإنزكان أيت ملول، و24 بتارودانت و28 بتزنيت، و14 باشتوكة أيت باها و29 بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 185 حالة، منها 100 بمراكش و31 بالصويرة، و2 بقلعة السراغنة و9 بشيشاوة، و15 باليوسفي، و7 بالحوز، و10 بآسفي و11 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 142 حالة، منها حالة 54 بوجدة أنجاد و30 ببركان، و39 بالناظور و9 بتاوريرت، و7 بجرسيف و3 بالدريوش.

جهة العيون الساقية الحمراء عرفت رصد 73 حالة في الفترة الزمنية نفسها، منها 48 بالعيون و2 بالسمارة، و11 ببوجدور و12 بطرفاية، أما جهة فاس مكناس فأحصت 73 حالة، منها 32 بفاس و17 بتازة و10 بمكناس، و7 بصفرو و6 بتاونات و1 بالحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 53 حالة؛ 10 بميدلت و22 بالرشيدية، و7 بتنغير و8 بورزازات و6 بزاكورة، مقابل 25 حالة في بني ملال خنيفرة، منها 6 ببني ملال و7 بالفقيه بن صالح، و5 بخريبكة و4 بخنيفرة و3 بأزيلال.

و بجهة كلميم واد نون سجلت 19حالة، منها 12 بكلميم و2 بطانطان، و4 بسيدي افني وحالة واحدة بآسا الزاك؛ في حين برزت في جهة الداخلة وادي الذهب حالة واحدة بإقليم وادي الذهب.