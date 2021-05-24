إخبارية تسقط مروج مواد مخدرة في قيادة بلفاع

تمكنت السلطة المحلية بقيادة بلفاع، الأحد، مدعومة بعناصر القوات المساعدة، من وضع حد لإجرام شخص يبلغ عمره حوالي 34 سنة، لضلوعه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وجاء تدخل السلطة المحلية، الذي أشرف عليه قائد قيادة بلفاع، في نواحي اشتوكة آيت باها، على إثر إخبارية باستغلال المشتبه فيه لجنبات السوق الأسبوعي “أحد بلفاع”، الذي ينعقد كل يوم أحد، في ترويج الممنوعات.

وعلى إثر ترصد تحركات الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات يتحدر من نواحي أكادير، أفلحت السلطة المحلية والقوات المساعدة في توقيفه متلبسا بممارسة نشاطه الإجرامي.

وفعلت مصالح السلطة المحلية بقيادة بلفاع مسطرة توجيه الموقوف إلى المركز الترابي للدرك الملكي؛ إذ جرى تسليمه إلى المصالح الدركية لإتمام مسطرة البحث التمهيدي معه حول التهم المنسوبة إليه، في أفق تقديمه أمام أنظار القضاء بابتدائية إنزكان بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.