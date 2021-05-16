إخماد خلاف حمد الله وأمرابط حول ركلة الجزاء

إخماد خلاف حمد الله وأمرابط حول ركلة الجزاء
صورة: أرشيف
الأحد 16 ماي 2021 - 22:19

ذكر تقرير إعلامي سعودي، اليوم الأحد، أن خلاف الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، لاعبي نادي النصر السعودي، حول تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة فريقهما الأخيرة أمام العين، انتهى في وقته.

وقالت صحيفة “الرياضية”، نقلا عن مصادرها الخاصة، إن الخلاف بين اللاعبين انتهى في حينه، وإن علاقتهما مميزة، بدليل تبادلهما التهاني بعد إحراز أمرابط الهدف الثاني في شباك العين.

وأسند البرازيلي مانو مينيزيس، مدرب النصر السعودي، منذ مسابقة دوري أبطال آسيا مهمة تنفيذ ركلات الجزاء إلى حمد الله، و”عين أمرابط نائبا له”، حسب المصدر ذاته.

وكان حمد الله غاب عن لقاء الفيصلي في الجولة قبل الماضية، بقرار من لجنة الانضباط، وهو اللقاء الذي شهد تسديد أمرابط ضربة جزاء.

ووقع خلاف بين الثنائي المغربي حول من يسدد ركلة الجزاء أمام العين، قبل أن يتكفل بها حمد الله، محرزا منها الهدف الأول.

وخلصت المواجهة المذكورة إلى فوز النصر بثنائية نظيفة، علما أنها اندرجت ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر السعودي ركلة الجزاء عبد الرزاق حمد الله نور الدين أمرابط

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • محمد
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:38

    مسلسل حمد الله مع ركلات الجزاء مثل المسلسلات التافهة تعبر عن شخصية غير ناضجة صبيانية تحس بالنقص لا علاقة لها بالأخلاق الرياضية

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمدين
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:44

    حمد الله بعيد عن الروح الرياضية ولقد رأينا كيف غادر المنتخب الوطني فقط لخلافات شخصية مع بعض اللاعبين وكيف غادر فريقه السعودي ليزور عائلته في المغرب دون سابق إنذار ويتصرف بأنانية ويتلذذ بإقصاء وإغفال الآخرين .. صراحة ندمت عن كل لحظة اعتبرته فيه مظلوما بعد أن تم تجاهله من طرف الناخب الوطني ولا يستحق أن يلعب بألوان الفريق الوطني

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اجديك
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:47

    سنحت لي الفرصة وعن طريق الصدفة لمشاهدة هدا الجدل بين اللاعبين الإثنين، ويمكن القول بانه سلوك غير احترافي، واني اوحه اللوم بالخصوص للاعب المرابط لان حمدالله كان ممسكا للكرة ومستعد لتنفيد الضربة لكن اللاعب لمرابط اصر علي تسديدها هو الآخر وهكدا بدا السجال بينهما امام الكاميرا وامام اعين المشاهدين، وكان اللاعبين في مبارة الحي كما عهدناها ونحن صغار، منظر غير مشرف اولا لانها مغربيين، تانيا انها بطولة احترافية، لدا وجب معاقبتهما حتي لاتتكرر متل هاته السلوكات الصبيانية…

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهاجر
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:48

    حمد الله لاعب هاوي يلزمه التعلم من سيده مرابط المحترف الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية وسيرته تتكلم عليه باحترافية

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Achraf
    الأحد 16 ماي 2021 - 22:52

    حمد الله ما لعاب ما والو و مستوى امرابط العالمي لا يقارن بلاعب تنقل بين بطولات الصين و النرويج و ksa كما انه ليس غيورا على بلده و لم يستطع يوما ان يثبت انه يصلح للمنتخب و للامانة فهل يستطيع منافسة زياش او النصيري او الحدادي او العرابي او رحيمي مثلا ….طبعا لا

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأحد 16 ماي 2021 - 23:12

    الحمد لله والشكر لله. مبروك علينا كنا بحاجة ماسة إلى هده الطمانة!

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الأحد 16 ماي 2021 - 18:03

مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

صوت وصورة
قصص الأنبياء: نوح عليه السلام
الأحد 16 ماي 2021 - 17:30

قصص الأنبياء: نوح عليه السلام

صوت وصورة
العيد على حدود المغرب والجزائر
الأحد 16 ماي 2021 - 11:32

العيد على حدود المغرب والجزائر

صوت وصورة
رسالة عمدة روتردام بالعربية
الأحد 16 ماي 2021 - 08:01

رسالة عمدة روتردام بالعربية

صوت وصورة
مساعدات مغربية لفلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 01:45

مساعدات مغربية لفلسطين

صوت وصورة
مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي
الأحد 16 ماي 2021 - 01:33

مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي