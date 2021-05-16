إخماد خلاف حمد الله وأمرابط حول ركلة الجزاء

ذكر تقرير إعلامي سعودي، اليوم الأحد، أن خلاف الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، لاعبي نادي النصر السعودي، حول تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة فريقهما الأخيرة أمام العين، انتهى في وقته.
وقالت صحيفة “الرياضية”، نقلا عن مصادرها الخاصة، إن الخلاف بين اللاعبين انتهى في حينه، وإن علاقتهما مميزة، بدليل تبادلهما التهاني بعد إحراز أمرابط الهدف الثاني في شباك العين.
وأسند البرازيلي مانو مينيزيس، مدرب النصر السعودي، منذ مسابقة دوري أبطال آسيا مهمة تنفيذ ركلات الجزاء إلى حمد الله، و”عين أمرابط نائبا له”، حسب المصدر ذاته.
وكان حمد الله غاب عن لقاء الفيصلي في الجولة قبل الماضية، بقرار من لجنة الانضباط، وهو اللقاء الذي شهد تسديد أمرابط ضربة جزاء.
ووقع خلاف بين الثنائي المغربي حول من يسدد ركلة الجزاء أمام العين، قبل أن يتكفل بها حمد الله، محرزا منها الهدف الأول.
وخلصت المواجهة المذكورة إلى فوز النصر بثنائية نظيفة، علما أنها اندرجت ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
مسلسل حمد الله مع ركلات الجزاء مثل المسلسلات التافهة تعبر عن شخصية غير ناضجة صبيانية تحس بالنقص لا علاقة لها بالأخلاق الرياضية
حمد الله بعيد عن الروح الرياضية ولقد رأينا كيف غادر المنتخب الوطني فقط لخلافات شخصية مع بعض اللاعبين وكيف غادر فريقه السعودي ليزور عائلته في المغرب دون سابق إنذار ويتصرف بأنانية ويتلذذ بإقصاء وإغفال الآخرين .. صراحة ندمت عن كل لحظة اعتبرته فيه مظلوما بعد أن تم تجاهله من طرف الناخب الوطني ولا يستحق أن يلعب بألوان الفريق الوطني
سنحت لي الفرصة وعن طريق الصدفة لمشاهدة هدا الجدل بين اللاعبين الإثنين، ويمكن القول بانه سلوك غير احترافي، واني اوحه اللوم بالخصوص للاعب المرابط لان حمدالله كان ممسكا للكرة ومستعد لتنفيد الضربة لكن اللاعب لمرابط اصر علي تسديدها هو الآخر وهكدا بدا السجال بينهما امام الكاميرا وامام اعين المشاهدين، وكان اللاعبين في مبارة الحي كما عهدناها ونحن صغار، منظر غير مشرف اولا لانها مغربيين، تانيا انها بطولة احترافية، لدا وجب معاقبتهما حتي لاتتكرر متل هاته السلوكات الصبيانية…
حمد الله لاعب هاوي يلزمه التعلم من سيده مرابط المحترف الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية وسيرته تتكلم عليه باحترافية
حمد الله ما لعاب ما والو و مستوى امرابط العالمي لا يقارن بلاعب تنقل بين بطولات الصين و النرويج و ksa كما انه ليس غيورا على بلده و لم يستطع يوما ان يثبت انه يصلح للمنتخب و للامانة فهل يستطيع منافسة زياش او النصيري او الحدادي او العرابي او رحيمي مثلا ….طبعا لا
الحمد لله والشكر لله. مبروك علينا كنا بحاجة ماسة إلى هده الطمانة!