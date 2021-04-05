"أرسنال" الإنجليزي يرغب في التعاقد مع حكيمي

أبدت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اهتمامها بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، من نادي إنترناسيونالي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق تقرير نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة “المدفعجية” تُخطط لتجهيز عرض مثير للحصول على خدمات “الأسد الأطلسي”، لتعويض الإسباني هيكتور بيليرين الذي من المُتوقع أن يرحل عن النادي “اللندني” خلال “الميركاتو” المقبل.

وأفاد التقرير بأن العرض الذي ينوي أرسنال تقديمه يصل إلى حوالي 50 مليون يورو، أي ما يزيد بعشرة ملايين يورو عن القيمة التي دفعها إنتر ميلان لضم حكيمي من ريال مدريد.

ويعد حكيمي، الذي انضم إلى إنتر الصيف الماضي، من أبرز اللاعبين الواعدين في مركزه على المستوى العالمي، بالنظر إلى العروض المميزة التي يقدمها بقميص “النيراتزوري”، الذي شارك معه في 43 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع مثلها لزملائه.

يشار إلى أن حكيمي قد لعب 31 مباراة، بقميص المنتخب الوطني المغربي حتى الآن، وشارك رفقته في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ونهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بمصر، كما يعول عليه الجمهور المغربي كثيرا خلال البطولة الإفريقية المقبلة وتصفيات كأس العالم قطر 2022.