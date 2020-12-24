إدارة "الزمالك المصري" تعلن وفاة رئيس النادي

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، وفاة المستشار أحمد البكري؛ رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي:”تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك، واللجان التنفيذية وجميع العاملين بنادي الزمالك، بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والذي وافته المنية صباح اليوم.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد البكري تولى رئاسة الزمالك أخيرا؛ وعمل جاهدا لتسيير أمور هذا النادي المصري العريق.