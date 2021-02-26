إدارة السجون تقرر تخصيص فترات للزيارات العائلية

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه تقرر تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد، ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية 12 أبريل المقبل.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه سيتم السماح بإجراء الزيارة لمرة واحدة فقط خلال الفترة المذكورة لفائدة زائرين اثنين من ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، كما سيسمح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة.

ومن أجل إنجاح هذه العملية، يضيف البلاغ، سيتم تمكين جميع السجناء من الاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة بعض الأيام خلال فترة العطلة الدراسية وأيام السبت والأحد لاستفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود الإمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “حرصا على مرور هذه العملية في ظروف جيدة تمكن جميع السجناء من الاستفادة من الزيارة خلال الفترة المذكورة، تهيب المندوبية العامة بجميع الزوار والسجناء احترام المواعيد المبرمجة للزيارة والتقيد بالتدابير الصحية والوقائية المعمول بها في إطار التصدي لتفشي وباء كورونا، وبالأخص الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد وإجراءات التعقيم”.

يشار إلى أن القرار الجديد جاء “بالنظر إلى التطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة، حيث إن المؤسسات السجنية لم تسجل خلال الشهور الأربعة الأخيرة سوى حالات قليلة ومتفرقة مرتبطة بسجناء وافدين جدد خضع أغلبها للبرتوكول العلاجي بالمستشفيات الخارجية، وأصبحت حاليا خالية تماما من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف السجناء”.

كما أوضح البلاغ أن القرار المذكور يأتي في إطار حرص المندوبية العامة للحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للسجناء، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما تنطوي عليه هذه المناسبة من أبعاد روحية وإنسانية.