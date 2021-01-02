إدارة "الماط" تحسم هوية "الربان الجديد" للفريق

قطعت إدارة نادي المغرب التطواني لكرة القدم أشواطا مهمة في تحديد هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للإسباني خوسيه لويس ماكيدا، الذي انفصل عن النادي بالتراضي قبل أيام، بعد فترة وجيزة من التعاقد معه.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مقربة من إدارة “الماط” أن الأخيرة توصلت بعدد كبير من السير الذاتية لمدربين عبروا عن رغبتهم في قيادة الفريق، كما أن اللجنة التي تم تحديدها لاختيار “الربان الجديد” للفريق التطواني، قطعت أشواطا مهمة في دراسة جميع الأسماء المرشحة، ومن المنتظر أن تُعلن عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق المصادر نفسها، فإن هناك ثلاثة أسماء فقط تم الاستقرار على اختيار واحد من بينها ليكون المدرب القادم “للحمامة البيضاء”، موردة أن إدارة الفريق تسعى إلى إنهاء المفاوضات مع المدرب الذي سيستقر عليه الاختيار من أجل استئناف الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وذلك قبل نهاية العطلة التي تم منحها للاعبي الفريق، المحددة في عشرة أيام.

وتمكن المغرب التطواني أول أمس الأربعاء من الظفر ببطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش، بعد الفوز على الفتح الرباطي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي دارت أطوارها على أرضية الملعب الكبير بطنجة.

ومن المتوقع أن يستمر المدرب “المؤقت” جمال الدريدب ضمن الطاقم التقني للمدرب الجديد، وذلك برغبة من إدارة الفريق، بحكم معرفته الكبيرة بـ”الماط” الذي قاده خلال المباريات الأخيرة، كما أنه أشرف على الفريق لعدة مباريات في الموسم المنصرم.

يُشار إلى أن المغرب التطواني يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب العام، برصيد ست نقاط، جمعها من فوز وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، إلى حدود الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي.