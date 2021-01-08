إدارة سجن "عكاشة" توضح بخصوص وضعية الريسوني

إدارة سجن "عكاشة" توضح بخصوص وضعية الريسوني
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 8 يناير 2021 - 20:58

أوضحت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) أن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا، “يقيم في غرفة انفرادية بناء على طلبه، تبلغ مساحتها 8 أمتار مربعة وتتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ومرفق صحي، إضافة إلى كونها مجهزة بمغسلة وتلفاز يضم عددا من القنوات الأرضية والفضائية”. 

جاء ذلك في بلاغ لإدارة السجن المذكور، “ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض أفراد أسرته بخصوص ظروف إقامة السجين المعني بالأمر”.

وأضاف بلاغ المؤسسة السجنية أن الغرفة المذكورة موجودة في حي مخصص للنزلاء الطلبة ممن يتابعون دراستهم في مختلف الأسلاك الدراسية، “حيث لم يسبق لأي منهم أن اشتكى من ظروف الإقامة في مثيلاتها من الغرف الانفرادية، كما أن السجين المذكور لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامته بالغرفة المخصصة له”.

وزادت الوثيقة ذاتها أن “الحملة الممنهجة التي يقودها أفراد من عائلة السجين المذكور وغيرهم، ومحاولتهم ربط وضعيته داخل المؤسسة بالسجين (ن.ز)، المعتقل السابق بها على خلفية أحداث الحسيمة، تكشف عن مختلف الارتباطات القائمة بين عدد من الأقلام المأجورة التي تنسجها وتحركها جهات ترمي إلى المس بصورة البلاد، وذلك عبر ترويجها لوقائع مختلقة ترمي من خلالها إلى إيهام الرأي العام بوجود ظروف اعتقال “غير صحية” بهذه المؤسسة السجنية”، بتعبير البلاغ. 

السجن المحلي المندوبية العامة لإدارة السجون سليمان الريسوني عين السبع

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‫تعليقات الزوار

3
  • Mustapha
    الجمعة 8 يناير 2021 - 21:04

    أنا مفهمتش كايدخلو للسجن ويطالبون بالرفاهية ويلا بغيتي تعيش مبرع واخدم وديها فسوق راسك وخطيك الإجرام والسياسة وما شابه ذالك

    -5
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  • الدولة خاسرة عليه ميزانية
    الجمعة 8 يناير 2021 - 21:05

    شوف شحال خاسرة عليه تاياكل و يشرب و مبرع فبلاصة كبيرة و محمي بالحراسة المشددة و هاني من لمشاكيل ديال الدنيا و يفتش عليها في كل مكان و يسال عنها موج البحر هاد التبريعة ما يلقاهاش

    -2
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  • مصطفى
    الجمعة 8 يناير 2021 - 21:21

    مصطفى يا مصطفى، و راه الحبس حتى واحد مكيدخلو بخاطرو، نخليو المخزن يخلي دار بونا ز يعيشنا فالذل و نسكتو، لا يا صديقي، المكارم يضحى من أجلها، و صدق الشاعر الزبرقان إذ يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها فأنت الطاعم الكاسي، أنت ترى الحياة أكلا و شربا و مسكنا و غيرك يرى غير ذلك.

    5
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