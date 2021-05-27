إدارة "عكاشة" تؤكد أن "صحة الريسوني عادية"

أكدت إدارة سجن عين السبع 1 “عكاشة” أن زوجة الصحافي سليمان الريسوني لم تحاول أن تقنعه بتوقيف الاضراب عن الطعام، بل شجعته وحرضته على مواصلة الإضراب، “غير آبهة بما يمكن أن يترتب عن هذا التصرف من عواقب وخيمة على صحته”.
وشددت الإدارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه و”على النقيض من ادعائها الكاذب من أن السجين المعني لم يقو على حمل ابنه، لوحظ أثناء الزيارة التي دامت حوالي ساعة أنه حمل ابنه بين يديه بشكل عادي”.
وأضاف البلاغ :”كما أن السجين يمشي سواء داخل المؤسسة (أثناء الفسحة والزيارة العائلية والتخابر مع المحامين..)، وبالأخص بين طابقي المركز الصحي الذي يأويه، أو خارجها (حين خروجه إلى المحكمة) بشكل عادي وبدون إجهاد”.
وأوردت إدارة المؤسسة أن سليمان الريسوني يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي، وكلها تثبت أن “حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
أقرأ هذا الخبر مع اخبار النموذج التنموي الذي يبشر به بنموسى المغاربة سنة 2035، فأشعر بأن النموذج التنموي المغربي الذي يهلل له الإعلام و يطبل له… ما هو إلا سَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ المغربي مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا….. النماذج التنموية الحقيقية تكون لها مصداقية مع إنفراج سياسي حقيقي و مصالحة الدولة حتى مع معاريضها و أبنائها من ريف و جرادة و صحافيبن معتقلين و أصحاب الرأي … النموذج التنموي ينطلق مع تقوية الجبهة الداخلية بخطوات ملموسة واقعية و سريعة، لا اضغاث احلام و كلام فضفاض لا يغني و لا يسمن من جوع.
نعم لابد من سجن كل من سولت له نفسه أن يقول كلمة الحق في حاكم جاءر. الصحافة لابد أن تقمع لكي يدخولو في سوق راسهم.
علاش غانتيقو ادارة السجون و نكدبوه هو ، ونتوما نيت حابسينو لمدة عام بدون محاكمة ، حاكموه بعدا باش يبان الحق من الباطل ماشي دخلو بنادم للحبس و تقولو تسنى تما ، ويلا صدق بريء كي ديرو تعوضوه ، ويلا صدق داكشي لي كان يقولو بصح شنو غاديرو مع هادو لي كان يفضحهم ؟ ، داك البرنامج الاقتصادي غي لوحوه للزبالة ”حاشة الناس زينة ” ايلا كنا غانشوفو بحال هاد المناظر و اللاعدل
هل هناك إدارة جديدة إسمها إدارة “عكاشة” لتؤكد أن “صحة الريسوني عادية” هذه مغلطات لتزوير الحقيقة على منذوبية السجون أن تسماح للهيئة الحقوقية بزيارة سليمان الريسوني الحر المظلوم كفى من إستحمار الشعب بَرَكة من تَلفيق التُّهَم الجاهزة كفى من سجن الأقلام الحرة المزعجة على البوليس السياسي أن ينتهي.
في ماذا يهمنا خبر صحافي مسجون مضرب عن الطعام، كل المساجين يدعون البراءة، دعوا القضاء بأخذ مجراه، و زوجته طبيعي أن تضخم الأمور لاستجداء شفقة الناس لكن يا سيدتي كل مواطن لديه ما يكفيه من المشاكل و الهموم و قد تجدين أن لديه قريب أو جار أو صديق مسجون و يدعي البراءة سواء كان ظالما أو مظلوما، لا يمكننا إخراج زوجك من السجن فقط لأنه صحافي و مضرب عن الطعام و الكلمة الأخيرة للقضاء أحببت أم كرهت