إدارة نادي الرجاء تترقب رد المدرب جمال سلامي

ما زالت إدارة نادي الرجاء الرياضي تترقب رد مدرب الفريق جمال سلامي بخصوص الطلب الذي تقدمت به مجموعة من مسؤولي وقيدومي مسيري الفريق “الأخضر” من أجل استمراره على رأس الإدارة الفنية للنادي، بعد قراره قبل أيام مغادرة الطاقم التقني مباشرة بعد إجراء المباراة أمام نادي بيراميدز المصري، التي فاز بها “النسور” يوم الأحد بهدفين دون رد، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضحت مصادر عليمة لـ”هسبورت” أن إدارة النادي تترقب قرار جمال سلامي، بعدما طلب مهلة للتفكير في ملتمس بعض مسؤولي النادي ولاعبي الفريق، الذين استغلوا الأجواء الاحتفالية بعد نهاية مباراة الأحد بالفوز وتحقيق العلامة الكاملة ليطلبوا منه العدول عن قرار المغادرة والاستمرار على رأس الطاقم التقني للفريق، على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن رد السلامي على الطلب المذكور يفترض ألّا يتأخر إلى ما بعد الأربعاء، حيث سيكون على بعثة النادي شد الرحال صوب مصر، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز نهاية الأسبوع الجاري، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وحسب المصادر ذاتها، فكل اللاعبين الذين حضروا المباراة يوم الأحد، بدون استثناء، طلبوا من المدرب البقاء، وتحدثوا إليه مطولا في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره، قبل أن يعبر لهم عن امتنانه وعن حاجته لمهلة من أجل التفكير، خصوصا وأن الأمر له علاقة أيضا بموقف “الأولتراس” الرافض لبقائه.