إدارة نامونغو "تتجاهل" بعثة الرجاء في تنزانيا

تجاهل مسؤولو نادي نامونغو التنزاني لكرة القدم بعثة فريق الرجاء الرياضي بعد وصولها إلى الديار التنزانية، حيث لم يجد “النسور” في استقبالهم أي ممثل عن الفريق المضيف، ما أثار حفيظة مسؤولي “الفريق الأخضر” الذين قدموا كل المساعدات الممكنة لنامونغو خلال مباراة الذهاب.
ولم يُكلف الفريق التنزاني نفسه توفير حافلات تُقل رفاق العميد محسن متولي إلى فندق الإقامة، كما جرت العادة في مثل هكذا مباريات، علما أن نامونغو وقع اتفاقية شراكة مع إدارة “النسور” خلال لقاء الفريقين ذهابا بالمغرب.
وعلمت “هسبورت”، من مصادر مقربة من “الفريق الأخضر”، أن سفير المملكة المغربية بتنزانيا تدخل ووفر حافلات خاصة لنقل بعثة الرجاء إلى فندق الإقامة، كما حرص على توفير جميع ظروف الراحة للفريق، في بادرة استحسنها مسؤولو ممثل الكرة المغربية.
وكان الرجاء وفر الظروف اللازمة لإقامة الفريق التنزاني في مباراة الذهاب بالمغرب، كما وقع الطرفان اتفاقية شراكة، بهدف تعزيز وتطوير العلاقة بينهما خلال الفترة المقبلة.
وحطت بعثة “الفريق الأخضر” الرحال بتنزانيا خلال الساعات القليلة الماضية، تأهبا لخوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، علما أن الرجاء ضمن تأهله إلى ربع نهائي المسابقة في الجولة الماضية.
حين تلعب في إفريقيا يجب أن تكون مستعدا لأي طارئ، ولا تنتظر أبدا المعاملة بالمثل. فنحن حين نكرم الضيف لا نفعل ذلك من أجل أن يرد لنا الجميل بل لأنه سلوك متأصل فينا.
ادعو الجامعه الملكيه لكره القدم أن تنسحب من المسابقات الافريقيه سواى على مستوى الانديه او المنتخبات و طلب انضمام الى المسابقات الاوروبيه كما فعلت تركيا واسرائيل.صدق من قال ان الافارقه همهم الوحيد هو الاكل والجنس.
ربما يحق فيهم قول اتق شر من احسنت اليه
المعروف على المغرب بلد مضياف . ولا ينتظر من احد رد الجميل . والمغاربة من طبعهم اذا حملوا خيرا يقولون .في سبيل الله .
إنها إفريقيا ياسادة بلاد العجائب. صدق من قال (اتقي شر من أحسنت إليه) وقال اخر (إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا)
احسن رد على ناكر الجميل هو 5 لزيرو . وعقلوا عليه شي نهار يجي للمغرب ردوا ليه الصرف . والسلام
من سوء حظنا أننا لا نكرم إلا اللئام!!
فمن ليس كريما بطبعه فلا يمكن أن يكتسبه بين عشية و ضحاها! يعتقدون أنهم بهذا التصرف سوف يتسببون في التأثير على معنويات الفريق! لكن المباراة سوف تظهر كم أنهم كانوا مخطئين.
خيرا تعمل شرا تلقا. ماما إفريقيا….. فرقة خرجات من المسابقة بغات تخرج حتى على أبجديات اللعبة او اعراف الكرم والجود. الله يحسن عوان الرجاء الحرارة ورمضان وخا تنشك في اللعابة يكونو صيمين
حنا المغاربة ماعندنا زهر، البلاد لي عاملناها بالخير كتجازينا بالشر و لكن المهم هو نحافظو على صفة الكرم لي مشهورين بها و مانتسناو حتى شي مقابل من عند حتى شي منطوح