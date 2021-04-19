إدارة نامونغو "تتجاهل" بعثة الرجاء في تنزانيا

تجاهل مسؤولو نادي نامونغو التنزاني لكرة القدم بعثة فريق الرجاء الرياضي بعد وصولها إلى الديار التنزانية، حيث لم يجد “النسور” في استقبالهم أي ممثل عن الفريق المضيف، ما أثار حفيظة مسؤولي “الفريق الأخضر” الذين قدموا كل المساعدات الممكنة لنامونغو خلال مباراة الذهاب.

ولم يُكلف الفريق التنزاني نفسه توفير حافلات تُقل رفاق العميد محسن متولي إلى فندق الإقامة، كما جرت العادة في مثل هكذا مباريات، علما أن نامونغو وقع اتفاقية شراكة مع إدارة “النسور” خلال لقاء الفريقين ذهابا بالمغرب.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مقربة من “الفريق الأخضر”، أن سفير المملكة المغربية بتنزانيا تدخل ووفر حافلات خاصة لنقل بعثة الرجاء إلى فندق الإقامة، كما حرص على توفير جميع ظروف الراحة للفريق، في بادرة استحسنها مسؤولو ممثل الكرة المغربية.

وكان الرجاء وفر الظروف اللازمة لإقامة الفريق التنزاني في مباراة الذهاب بالمغرب، كما وقع الطرفان اتفاقية شراكة، بهدف تعزيز وتطوير العلاقة بينهما خلال الفترة المقبلة.

وحطت بعثة “الفريق الأخضر” الرحال بتنزانيا خلال الساعات القليلة الماضية، تأهبا لخوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، علما أن الرجاء ضمن تأهله إلى ربع نهائي المسابقة في الجولة الماضية.