إدارية مراكش تؤيد عزل رئيس جماعة آيت ملول

إدارية مراكش تؤيد عزل رئيس جماعة آيت ملول
صورة: أرشيف
الجمعة 12 فبراير 2021 - 03:33

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الخميس، بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم 10 فبراير من سنة 2020، والقاضية بعزل كل من الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية لآيت ملول، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، من عضوية المجلس الجماعي سالف الذكر، مع ما يترتب عن ذلك القرار قانونا.

وكانت شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير قد قضت بعزل المعنيين الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مطالبا بعزلهم، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى الجماعة.

وانطلقت فصول الدعوى القضائية الإدارية التي رفعتها السلطات الإقليمية بإنزكان آيت ملول يوم 20 يناير من سنة 2020، حيث انتهت بصدور حكم قضائي في 10 فبراير من السنة ذاتها، قضى بعزل رئيس جماعة آيت ملول ومن معه من عضوية المجلس، قبل أن يستأنفوا هذا الحكم، الذي انطلقت جلسات الاستئناف بمراكش يوم 9 يونيو 2020، انتهت بتأييد الحكم الابتدائي.

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