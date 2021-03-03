إداريون يقطعون التواصل مع مديرية التعليم بخريبكة

لليوم الثاني على التوالي، احتشد أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، صباح الأربعاء، عدد من المحتجين المنتمين إلى الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الثانوي بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.

ورفع المشاركون في الاعتصام أمام البوابة الرئيسية للمديرية، يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، مجموعة من اللافتات، ورددوا عددا من الشعارات لمطالبة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لملفهم المطلبي ذي الصبغة الوطنية.

وجاء ضمن الشعارات المرفوعة: “يا وزير يا مسؤول، باراكا من التماطل، عجّل عجّل بالحلول”، و”يا وزير مالك مخلوع، الاحتجاج حق مشروع”، و”بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون”، و”علاش جينا واحتجينا، على المرسوميْن اللي بغينا”، و”لا لا هادشي ماشي معقول، والملف خاصو حلول”.

ومن بين الأشكال الاحتجاجية الموازية للاعتصام، عمل الغاضبون على الانسحاب الجماعي، في اللحظة نفسها، من مجموعة التراسل الفوري “واتساب” التي كانت تشكل وسيلة تواصل سريعة بين المديرين والمصالح الإقليمية للوزارة بخريبكة منذ انتشار فيروس “كوفيد 19”.

وجاء قطع هذا النوع من “التواصل عن بعد” بين المديرين والمديرية بموازاة مع أشكال احتجاجية أخرى؛ من بينها “مقاطعة كل أشكال الاتصال بالمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية وزيارتهما”، و”مقاطعة كل العمليات الإدارية والتربوية باستثناء العمليات الاستعجالية”، و”مقاطعة اللقاءات والتكوينات التي تدعو إليها المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية”.

يشار إلى أن الاحتجاج بمدينة خريبكة يأتي في إطار تنفيذ الشطر الأول من برنامج وطني سطره التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة، من أجل مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ”الوفاء بوعودها والتزاماتها، والإسراع بإخراج المرسومين المتوافق حولهما، وإزالة اللبس والغموض الكبيرين اللذين يعرفهما ملف الإدارة التربوية”.