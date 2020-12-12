إداري بـ"مولودية وجدة": المدرب يتخطى الحدود

عبر أحد إداريي نادي مولودية وجدة لكرة القدم عن استيائه مما سماه “التصرف غير المسؤول واللارياضي من مدرب الفريق الأول عبد السلام وادو”، بعد “اعتدائه” على سائق حافلة الفريق، اليوم السبت، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الدرك الملكي بمنطقة النواصر.
وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الـ”MCO”، في تصريح لـ”هسبورت”، أن وادو “ربما لا يعلم أن مهمته مع المولودية هي تدريب الفريق وليس خلق المشاكل من وقت لآخر، وهذا يتنافى مع القانون الداخلي للنادي الذي يعتبر من أعرق الأندية الوطنية”.
وعن مهاجمة وادو لسائق حافلة الفريق وتعنيفه صباح اليوم السبت، قال المتحدث: “المدرب كان قد ضم أحد مدربي الحراس الفرنسيين للاشتغال مع الفريق، ليتضح فيما بعد أنه لا يتوفر على الشواهد التي تخول له ذلك، حيث لم تصادق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تأهيله، ما دفع الإدارة إلى إبعاده وإبلاغ المدرب بالبحث عن مدرب آخر للحراس”.
وأضاف: “بعد سفر بعثة الفريق إلى البيضاء على متن الطائرة استعداداً لمواجهة الرجاء، فوجئ الجميع بأن وادو حجز تذكرة لمدرب الحراس على حسابه الشخصي دون علم الإدارة، وفي الوقت الذي أراد الفريق الصعود إلى الحافلة للتوجه إلى الفندق، أخبر السائق وادو بأن مدرب الحراس لا يوجد ضمن اللائحة وغير مسموح له بالصعود، ليفاجأ أعضاء الفريق بوادو يهاجم السائق وينهال عليه بالضرب أمام استغراب الجميع قبل أن يدفعه ليسقط خارج الحافلة، ما تسبب له في جروح عديدة على مستوى الوجه ورضوض في جسمه قبل تدخل اللاعبين، ما استدعى حضور رجال الدرك الملكي إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع”.
وفتح الدرك الملكي بمنطقة النواصر، حسب المسؤول بالفريق الوجدي، تحقيقا في حادث اعتداء وادو على سائق حافلة النادي، حيث أوقف ونقل إلى مقر مركز الدرك للاستماع إليه وإلى الطرف الآخر في النزاع.
وختم المصدر ذاته تصريحه لـ”هسبورت” بأن وادو تسبب في العديد من المشاكل للمولودية منذ توليه تدريب الفريق، كما كان من المقرر عرضه على اللجنة التأديبية بعد مباراة الرجاء يوم غد الأحد.
يشار إلى أن مولودية وجدة سيحل ضيفا على الرجاء الرياضي يوم غد الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.
منذ البداية اتضح بان وادو ربما سيواجه مشاكل تقنية خاصة بعد السماح للاعبين كانوا اساسيين في الفريق ايام بنشيخة …لكن اتضح بان وادو سيواجه مشاكل اخرى كالتي بين ايدينا الان..
وادو كان في مشاكل مع الفريق بسبب اللاعبين المهم هناك غموض
لم يكن لاعباً لكرة القدم و لن يكون مدرباً لها .. الرياضي الحقيقي يمتاز باخلاق عالية والقدرة على ضبط النفس
السلام عليكم
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم
خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
أنا شخصيا ليست لذي اي معلومات عن من هو الظالم. من هو المظلوم .ولكن الذي يجب علينا كلإخوان. ان نصلح ما أمكن.لان السائق أخونا ووادو أخونا كذلك.
لا فرق بينهم .سامح الله بعض المعلقين .يشعلون الفثنة .(لا يجب على السائق ان لا يتنازل ويجب تنزل اقصى العقوبات على وادو .امالكم على الشر كلو .يا لطيف .) اين هي المودة والرحمة .فوادو يعيش بين أحضانها. ولا فرق .وكما أتمنى من المكتب المسير للفريق الوجدي ان لا يتسرع في اتخاد القرارات ..اللهم الا اذا كانت هناك شيء غامض .
فيما يخص المعلقين أصحاب الحسنات .اتقوا الله في أنفسكم.
وهاذا ما أود قوله .وشكرا لهسبريس
يجب معاقبته و سحب منه جميع المسؤوليات وارجاعه الى المكان الذي بداء منه ليتعلم ويستفيد اكثر.
شيء واحد غير مفهوم..هاد مدرب الحراس اللي منعو السائق من ركوب الحافلة فكازا ياك جا مع الفرقة فالطائرة!!؟؟الواضح أنهم ينصبون فخ لوادو حتى لا يطالب بمستحقاته لأن عقده يمتد أربع سنوات و هو دافع عن صرف مستحقات اللاعبين
الخطأ الذي ارتكبه مسؤولو الفريق هو مدة العقد 4سنوات
وأصلا تيبان لي موحال ينجح في التدريب
لما كان لاعب كانagressif
surement un groupe de personne au sein de mouloudia veulent que ouadou partira sans aucun sous et rompera lui meme le contra;parce qu il ne convient pas a la montalité marocaine ;a vrai dire on n a pas vu un plus et une motivation des joueurs pour donner de leur mieux apres le depart de benchikha ; Et une grande partie des amateurs du ;mco insatisfait du rendement des nouveau joueurs
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السلام عليكم
كما في علم الجميع فوادو لذيه شواهد التدريب معترف بها .وخير دليل ان بالماضي مدرب المنتخب الجزائري. أخده الى جنبه كمساعد ليس محبة فيه او
صداقة .وانما لمس فيه الجرأة والقدرة.
وكماهو معروف منذ زمان ونحن نعيش على نفس الأسماء .في التدريب الفرق الوطنية .فمجرد ان يتخلى فريق على خدمات مدرب حتى تجده ضمن فريق اخر .
مثل الاحزاب السياسية عندنا في المغرب .
فالتدريب فن وخبرة .وشخصية المدرب الذي ليس له
شخصية .لا مستقبل له
اما فيما يخص عبد السلام وادو انا على ما أظن انه .كان.ضحية مؤامرة ولا أعلم. فلاعبين هم أدرى بما حصل .وكل واحد خايف على طرف ديال الخبز ديالو
.قالها حجيب أسواو الريح آلي قالو كلام العار .
امالكم على هاء الشر وهاذ الخبث .فلا تجنون سوى الهلاك بإذن الله سبحانه وتعالى
شكرا هسبريس
ما وقع يعد تافها كيف لسائق الحافلة الذي مهنته السياقة ان يتدخل في شؤون من يركب ومن لا يركب في الحافلة المخصصة للفريق حتى وان تلقى تعليملت.. التافه يبحث دائما عن التفاهات بدل التركيز على مقابلة الرجاء الصعبة وتطبيق تعليمات وخطط المدرب لهزم الرجاء اصبح الفريق مشتت الفكر ومهتم باشياء اخرى تخص فض النزاع و مهتم بنتائج اجراءات البحث والاستماع لدى الدرك واشياء تافهة اخرى لا تمت بالكرة والرياضة بصلة وهذا مع الأسف يخدم مصلحة الرجاء …
نتمنى ان يتدخل العقلاء لاصلاح ما يهم الفريق وتطبيق القانون ولمصلحة الفريق قبل فواة الاوان …
اذا كان هذا الخبر يقين فالاجدر لوادو أن يقود من وجدة
يجب على المولودية طرد وادو و الاستغناء عنه تصرف صبياني من شخص لا يستحق حمل القميص الوطني او تدريب المولودية هناك اطر دا كفاءة عالية في وطننا يجب اعطاءهم الفرصة عِوَض اختيار المدرب الاجنبي
أصلا واش وادو كان لاعب يستحق حمل القميص الوطني؟ مستواه ضعيف جدا و لا أتذكر اي مباراة لعبها و تألق فيها. أما من ناحية التدريب ففاقد الشيء لا يعطيه.
هدا تصرف صبياني من طرف لاعب سابق للمنتخب، يجب أن تقول العدالة كلمتها في هده النازلة.
وشهد شاهد من أهله.أين اللذين دافعوا على وادوا
ديالهم في المقال السابق.ها هو واحد منهم شهد بأن وادو هو المخطىء وليس السائق ويريد أيضا أن يفرض عليهم وعلى السائق حارس غير معترف به لا من الجامعة المغربية لكرة القدم ولا حتى من الإدارة نفسها التي يشتغل فيها أو حتى هذا الاداري سوف تكذبوه حتى وإن قتل وادو السائق.شفتو الدصارة والتفرعين فين كايوصلوا
تصرف غير مقبول من مدرب فريق عريق كالمولودية الوجدية
لست من هوات الكرة ولا يهمني اي فريق بعد قراءتي لهذا الخبر لخصت الامر بانه تصرف غير لاءق بمدرب ولاعب سابق عليه ان يكون عند حسن ظن الجميع وان يتحلى بحسن التصرف ليكسب حب الجميع اما العجرفة والاعجاب بالنفس فاليتركهم بعيدا عن الناس .
وادو مازال مايصلحش مدرب….وانا كوجدي ومحب للمولودية اطالب باقالته من تدريب الفريق..عقلية هاوية والنيفو طايح
يجب على السائق عدم التنازل عن حقه و تقديم شهادة طبية تتبت مدة العجز كما يجب على الفريق الوجدي طرد المدرب و كذا مدرب الحراس و عدم تقديم أي تعويضات و لا قبول الإعتذار خاص إمشي يتعاود في التربية
لا نعلم ماذا حصل بالفعل بين وادو والسائق ، تفاصيل الحادثة هذه محكية من طرف أحد إداريي الفريق ، لا نعلم إن كانت الرواية صادقة أم لغرض نجهله، على كل حال القضية رهن التحقيق من طرف الدرك.
ما نعرفه عن عبد السلام وادو أنه رجل وطني مسالم ، خلوق و جدي .
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يديرو هدا المشاكل غير في البلاد
لانعرف كيف ولماذا لازالت إدارة مولودية وجدة لم تتخد أي إجراء إداري أو قانوني ضد هذا الشخص ومايسمى بمدرب لأنه في أيامه الأولى في هذا الميدان. وبهاته التصرفات المتعجرفة والغير الأخلاقية لن يذهب بعيدا في ميدان التدريب لأنه بدأ بالمشاكل في فريقه الجديد منذ توليه هاته المسؤولية بالنادي المذكور وكان على حساب مساعده بنشريفة وهذا الشخص مشهود له بالأخلاق العالية حيث ابعده ثم مع اللاعبين ثم مع بعض الإداريين والقائمة بدأت تطول والآن جاء دور سائق حافلتهم يعني هذا شخص ربما عنده مرض ما أو لديه عقد داخلية أو شيء من هذا القبيل إذن يجب على مسؤولي إدارة فريق وجدة أن ينقذوا مايجب إنقاذه قبل فوات الأوان لأن نتائج الفريق لا تبشر بالخير.
على ما الاحظ ان المدرب ضن أن صندوق الفريق كله اورو و دولار يجب استغلاله وما هي مهمة المدرب
للاسف الشديد ادارة مولودية وجدة لم يرقها مدرب بعقلية ديموقراطية حرة يريد تغيير الفريق للاحسن، على الشيوخ ان ينسحبوا من الادارة و يتركوا الشباب يقودون الفريق، كفى تسلطا و حبا للكراسي…
المولودية تعاني من جهل المتسلطين… رغم الدعم من الفاعلين الاقتصاديين و الشركاء… لكن النتائج دون المستوى.
في يوم الاثنين 26 اكتوبر من هذه السنة كتبت تعليقا ( حمل رقم 17 ) تحت المقال المخصص لتقديم نفس المدرب للجمهور اكدت فيه تحفظي عن قدرة هذا المدرب في النجاح في مهمته و تحقيق آمال الجمهور الوجدي الذي أصبح يرى كبيرا و يطلب ماهو احسن للعودة للاضواء و مزاحمة الفرق التي هيمنت في السنوات الأخيرة على البطولة وعلى الكأس او على الاقل لحجز مشاركة في إحدى المنافسات الإفريقية..
تحفظت عنه..
والان ظهرت بوادر الفراق قبل ..العناق.
سؤال غريب : هل سمعتم يوما أن مدربا أجنبيا اعتدى على أحد من اطقم فريق ما ؟
ايه ..اين انت يا مهدي فاريا..؟ اين انت يا اوسكار فيلوني؟ ..اين انت يا يوري؟ ..اين انت يا مارداريسكو ؟..اين انت يا هنري ميشال؟ ..اين انت يا فيليب تروسيي ؟..اين انت يا رونار ؟…
كيف لادارة ناد ان لا تدافع عن المدرب بل تدفع به للهلاك.
الامر واضح المدرب طالب الادارة بدفع مستحقات اللاعبين و هذا حقه. مباشرة بعد دلك بدات الادارة بخلق المشاكل للمدرب و هذه افعال المخاربة المعتادة (كيحفرو ليه)
الجميل هو دعم الجمهور للمدرب و اظن ان الجمهور واع بما يفعله الاداريون المخاربة.
يظهر والله و أعلم أن هناك مؤامرة تحاك ضد وادو . من أطراف داخل الفريق خاصة أنه كان يقف بجانب الاعبين ضد الإدارة.. !!!
أنصح المدرب وادو أن يرجع إلى فرنسا. نحن لا تصلح لنا العقلية المحترفة والمتمكنة و التي لا تستحمل الإنبطاح أمام الرئيس و المسيرين. ارجع يا ولدي إلى فرنسا فنحن لا نقبل من يقول لنا لا و يقف ضد النهب و التخلويض.
قبل إصدار اي حكم يجب الإستماع لكل الأطراف.
أما وادو فهو لاعب كبير .
أما كمدرب فالمستقبل هو أحسن حكم
لا داعي للتسرع في الحكم على وادو حتى يكتمل التحقيق، بحيث لا يمكن معرفة ما دار بينه و بين السائق. ربما يكون قد تعرض لاستفزاز عنصري لأن ردة فعله هذه غير منطقية. في جميع الأحوال هذا سلوك غير مقبول وجب الرد عليه لكن في محاكمة عادلة بينه و بين السائق.
لذلك فأنا اقول الكلمة للعدالة.
وهل وادو مدربا اصلا كان لاعبا جد متوسط في المنتخب الذي لم يحقق في عهده سوى النكسات يجب على إدارة فريق المولودية الوجدية الفريق العريق أحد أعمدة الكرة المغربية البحث عن مدرب كفؤ في مستوى بن شيخة أما وادو واضح انه ضعيف جدا جدا أتساءل كيف تم التعاقد مع مدرب ضعيف
النتائج والاختيارات وتسريح بعض اللاعبين وتجربته الاولى في المولودية تدل انه عقلية مبتدئة واش جاء لياخذ التجربة معنا!!!!!!
شفت الفيديو فاليوتيوب تيقول بلي السائق هو لي اعتدى على وادو والحقيقة الله أعلم.
من امتى كان اصلا لاعب في المستوى حتى يكون مدرب، و جايب معاه صاحبه يدرب الحراس، هذا لا يليق لا لاعب و مدرب يمشي يفتح له شي قهوة أحسن له، الكرة بعيدة عليه
إلى pescador.حتى ينال المدرب وادو جزائه وعقابه هنا في المغرب بسبب تهجمه على السائق وضربه وبعدها يذهب إلى فرنسا كما يريد أم تريد أن يهرب بفعلته إلى فرنسا لي يفلت من العقاب ثم اطمئن وحتى إن ذهب ورفعت ضده شكاية هنا سيطالب المغرب فرنسا باسترجاعه وسترجعه له بموجب الاتفاقيات الأمنية المبرمة بينهما
الى عزيز،،،،، حادثة الحافلة هي الشجرة التي تخفي الغابة. إن كنت متتبعا للبطولة الوطنية ستدرك أن المسيرين يعيثون فسادًا فيها. فجل المسيرين اشتروا أكثر من عشرة لاعبين ،، أغلبهم لن يلعب ولا مقابلة رسمية واحدة،، في صفقات مشبوهة كي يقبضوا العملات. أتفق على أن وادو يجب أن يعاقب على فعلته و لكن عقليته لا تتماشى مع مسيرتنا.
هاد رئيس فريق لي تعاقد معاه خاصو حبس واش سبق لهاد شبه لاعب طفرو حتى في لعب مابقا غير تدريب فريق بي حجم المولودية الوجدية
لاصحاب الذاكرة الضعيفة : فان المدرب عبد الحق بنشيخة بدوره وجد صعوبات جمة لي بداية مشواره مع الفريق الوجدي لكنه صبر و تحدى كل العقبات ( المصطنعة كالمادية وخاصة الحافلة لازال عالقا في الأذهان ) وعمل بجد بمن كانوا عنده من لاعبين و كلنا نتذكر أن بعض الألسن كانت تنتقد عمله و تشكك في نتائجه و خاصة بعد سلسلة التعادلات الى أن انطلق الفربق انطلاقته الحقيقية ..وحقق بنشيخة انتصارات كبيرة و احرج الفرق الكبيرة..بعدها اخرص المنتقدين و طالب آخرون ببقاء بنشيخة..
إذن نحن أمام إعادة شريط بابطال آخرين.. ونهاية حتمية لا تبشر بخير.
أنصح وادو أن يرحل بما بقي من ماء الوجه..
فريق المولودية الوجدية عبر التاريخ لا يصلح له إلا المدربين الجزائريين. بنشيخة آيت جودي محي الدين خالف بن يلس إيغيل والقائمة طويلة.المدربين المغاربة فشلوا مع المولودية دائما
المولودية الوجدية فريق كبير ويحتاج لمدرب في المستوى. وليس لمدرب متدرب
تربية فرنسا…..دون تعليق ،أما ورززات التي ينحدر منها فهي منه بريءة
مجرد سؤال .هل من حق سائق الحافلة ان يمنع مدربا او إطارا في الفريق من الصعود إلى الحافلة .ذلك دور الطاقم الإداري وليس السائق .
استعمال العنف مهما كانت الضروف هو تعبير عن ضعف الشخصية وللااخلاق وخصوصا من طرف مسؤول المفروض فيه ان يكون قدوة والرياضة هي ترببيه على احترام الخصم
إلى pescador.كل ما قلته لا يبرر عنف المدرب للسائق.اذا كانت لديه مشاكل مع إدارته فليحلها معها أو يتقدم بشكوى إلى القضاء لا أن يصب جام غضبه على سائق لا يقوم إلا بعمله ودوره إيصال اللاعبين فقط إلى وجهتهم ولا علاقة له بمشاكل بدوا وأصحاب الشأن يعطونه لائحة للذين مسموح لهم الركوب في الحافلة أم تريد من السائق أن يرتكب مخالفة كي يفقد عمله ويترك حتى غير الموجودين في اللائحة التي استلمها يركبون من أجل أن لا يغضب الاستاذ بدو حتى لو كان ما يطلبه يعد مخالفة.بهاد المنطق ديالك يجب حتى على الناس اللذين لا يتوفرون لا على جواز السفر ولا حتى على التأشيرة أن يتركوهم يركبوا في الطائرات لي يسافروا أين أرادوا بدون أوراق دون أن يوقفوهم أحد على فعل ذلك
"الحكيم" الذي كنا ننتظر أن يَعِظَنا ب "حكمته" ، صدمنا بسفاهته. هذا الشخص ارتكب خطأ لا يُغْتَفر. كان "كبيرا"في نظر الكثيرين وخاصة محبي كرة القدم ،فهوى بنفسه إلى مرتبة السفهاء الصغار. لا نظن أن فريقا كرويا يحترم جمهوره ويحترم المغاربة بصفة عامة ، سيرضى أن ينتسب إليه هذا الشخص وبالأحرى أن يتخذه مدربا . أظن أن هذا اللاعب ، بفعلته هذه ، قد وضع حدا لمسيرته الكروية وإلى الأبد.
سبق له ان غادر بعثة المنتخب الوطني باحدى الدول الافريقية عشية مقابلة مصيرية عندما تشاجر مع أحد افراد المنتخب المغربي،
كما سبق له ان صعد إلى مدرجات ملعب بفرنسا واعتدى على مشجع فرنسي.
وهاهو يعيد الكرة ويعتدي على سائق حافلة المولودية.
لذلك على مكتب المولودية ان يسارع الى اعادة الامور إلى وضعها الطبيعي قبل فوات الاوان.
ولدت لاعب خلوق وانسان ذو اخلاق عالية هناك حتما شيء في الموضوع جعله يصل إلى هذا الحد خصوصا اننا نعرف أن اهل الشرق اخبث اناس وحتما سيكون هذا الذي ضربه شيطان ذو لسان سليط
ولدت لاعب خلوق وانسان ذو اخلاق عالية هناك حتما شيء في الموضوع جعله يصل إلى هذا الحد خصوصا اننا نعرف أن اهل الشرق اخبث اناس وحتما سيكون هذا الذي ضربه شيطان ذو لسان سليط
ولو كان في فرانسا عقلية متخلفة .المشاكل تحل بالعقل مشي بالقوى .هو زعمة مواطر خصوا يستعمل الهدوء والتواصل .المولودية الوجدية خص تخلص من لايسحق التدريب اي فرق دون مستوى يتعدى على ساءق الحكرة .المشكل ديالوا حجز ورقة الطاءرة حصب ماله الشخصي للمدرب دون علم الفريق
هدا ممنوع تجاوزالخط الاحمر