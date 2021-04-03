إدانة شاب بالإساءة للدين وإهانة رموز الوطن

أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت شخصا في عقده الثالث بالحبس النافذ والغرامة والتجريد من الحقوق الوطنية؛ وذلك على خلفية تورطه في قضية متعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد وحدتها الترابية والإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور عن طريق الوسائل الإلكترونية.

وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة الظنين من أجل صك الاتهام المنسوب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية لمدة عشر سنوات.

وجاء توقيف المعني بالأمر يوم 8 مارس الماضي وسط منزله الكائن بمنطقة آيت بوياسين بالجماعة سيدي مبارك، من طرف عناصر الدرك الملكي، إثر نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من “التدوينات” المسيئة إلى الدين الإسلامي والمملكة المغربية ورموزها ووحدتها الترابية.

وجرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لدى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي إفني، تحت تعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، التي أمرت بعد انتهاء مجريات البحث بإيداعه سجن بوصنصار ومتابعته في حالة اعتقال بالأفعال المنسوبة إليه.