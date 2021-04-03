إدانة شاب بالإساءة للدين وإهانة رموز الوطن

إدانة شاب بالإساءة للدين وإهانة رموز الوطن
صورة: و.م.ع
السبت 3 أبريل 2021 - 16:01

أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت شخصا في عقده الثالث بالحبس النافذ والغرامة والتجريد من الحقوق الوطنية؛ وذلك على خلفية تورطه في قضية متعلقة بإهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد وحدتها الترابية والإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور عن طريق الوسائل الإلكترونية.

وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة الظنين من أجل صك الاتهام المنسوب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية لمدة عشر سنوات.

وجاء توقيف المعني بالأمر يوم 8 مارس الماضي وسط منزله الكائن بمنطقة آيت بوياسين بالجماعة سيدي مبارك، من طرف عناصر الدرك الملكي، إثر نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من “التدوينات” المسيئة إلى الدين الإسلامي والمملكة المغربية ورموزها ووحدتها الترابية.

وجرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لدى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي إفني، تحت تعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، التي أمرت بعد انتهاء مجريات البحث بإيداعه سجن بوصنصار ومتابعته في حالة اعتقال بالأفعال المنسوبة إليه.

إهانة علم المملكة الإساءة إلى الدين الإسلامي التجريد من الحقوق الوطنية فوضى الأنترنيت

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‫تعليقات الزوار

5
  • amir
    السبت 3 أبريل 2021 - 16:07

    العروبي في ميركان ثلاث اشهر نفس التهمة فهم تسطا

    -38
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  • Abdelhak
    السبت 3 أبريل 2021 - 16:11

    الإساءة للدين الإسلامي ولبلده ماذا يريد هذا الإنسان الفضائي.

    19
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  • يس
    السبت 3 أبريل 2021 - 16:11

    الله يهذي ما خلق لا يجب الوصول الى المس بالمقدسات لتحقيق الانتشار و الربح

    23
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  • سمير
    السبت 3 أبريل 2021 - 16:12

    خمس سنوات نافذة و خمسة المليون غرامة من أجل تدوينة ..لا حول و لا قوة إلا بالله

    -47
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  • Samir
    السبت 3 أبريل 2021 - 16:12

    واش أهان الدين الإسلامي ؟ أو رموز الدولة المغربية ؟

    -45
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