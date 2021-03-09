إدريس الراضي

فشل القيادي الدستوري المشهور بتعرية بطنه في البرلمان، وبتصريح “كرشي خاوية”، في تنظيم مجلس وطني بجدول أعمال يهدف إلى الإطاحة بالأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد، انطلاقا من مدينة القنيطرة، حيث كان ومازال يبسط قوته؛ وهو ما يعد ضربة سياسية كبيرة له، خاصة بعدما انفض من حوله كل الذين حشدهم لتنظيم المجلس، ليلتحقوا بالأمين العام الحالي، مع التوقيع على مبادرة تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات.

سبق للراضي أن تورط في صراع مع القضاة، كما سبق له أن اشتهر بمناوشاته مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها “معزولا سياسيا”، بعدما تحدثت الصحافة عن تخييره بين البقاء في الحزب أو المغادرة نحو حزب آخر.

وكانت مبادرة الراضي باسم “اللجنة التحضيرية” قد أصبحت في صالح الأمين العام ساجد، الذي واصل تحالفاته، متجنبا الدخول مع الغاضبين في سجالات كبيرة، ما مهد الفرصة لتصالح كبير، أقبرت بواسطته فكرة تنظيم مؤتمر في حزب المعطي بوعبيد وعصمان.