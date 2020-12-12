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تعليقات الزوار4
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
اتمنى وارجو من المسؤولين التدخل عاجلاقصد حجب هذه الالعاب نهائيا، فشبابنا في خطر فالكثير منهم اصبح مدمنا.
بصاح، بعض الاباء او الامهات اكدو ابتلاء ابناءهم بفري فاير، يلعبون بتخبية حيتاش ساعات الدراسة قليلة.. حتى الواتساب يسهل لهم الاتصال ببعضهم البعض، لتبادل الكودات، الله ايصاوب .. راقبو اولادكم
السلام عليكم ورحمة الله الآمر خطييير للغاية وليدتنا لقينا معاهم مشاكل كبيرة في الدراسه وفي الأخلاق ولاو يكذبوا وسرقو الفلوس قالك كنطاقي والله معرفت الحل
حنا عندنا المسولين شارفين مبقاوش تيولدو معارفين والو