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‫تعليقات الزوار

4
  • عبدالقادر جرسيف
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    اتمنى وارجو من المسؤولين التدخل عاجلاقصد حجب هذه الالعاب نهائيا، فشبابنا في خطر فالكثير منهم اصبح مدمنا.

    16
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  • اب يوسف
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    بصاح، بعض الاباء او الامهات اكدو ابتلاء ابناءهم بفري فاير، يلعبون بتخبية حيتاش ساعات الدراسة قليلة.. حتى الواتساب يسهل لهم الاتصال ببعضهم البعض، لتبادل الكودات، الله ايصاوب .. راقبو اولادكم

    14
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  • lala
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    السلام عليكم ورحمة الله الآمر خطييير للغاية وليدتنا لقينا معاهم مشاكل كبيرة في الدراسه وفي الأخلاق ولاو يكذبوا وسرقو الفلوس قالك كنطاقي والله معرفت الحل

    4
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  • جواد
    13 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    حنا عندنا المسولين شارفين مبقاوش تيولدو معارفين والو

    2
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