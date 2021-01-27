"إديال" تطلق حملة لشكر الأمهات المغربيات

أطلقت العلامة التجارية “إديال” حملة لتوجيه الشكر لكل الأمهات نظير ما يقدمنه منذ اللحظة الأولى لانطلاقة صرخة الطفل المولود إلى أن يشتد عوده.

واختارت العلامة المغربية، المعروفة داخل كل البيوت، لهذه الحملة “فيديو” جذب كثيراً من اهتمام المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان له تأثير كبير على من شاهدوه.

وكتب معلق على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو: “اليوم وأنا كندور فمواقع التواصل الاجتماعي تصادفت مع واحد الفيديو، أو بالأحرى إشهار للعلامة مغربية إديال، واللي ماكنتش كنتاظر يكون عندو كل هاذ التأثير علي”.

وأضاف المعلق ذاته: “شكراً ماما، هاذ جوج كلمات من الفيديو كامل بقاو راسخين فدماغي، وخلاو عندي رغبة واحدة: هي حتى أنا نعيط للوالدة ونقولها شكرا على بزاف ديال الحوايج اللي يمكن يكونو كيبانو صغار بزاف، ولكن اللي مكيتقدرو بحتى شي ثمن، وأكثر حاجة بغيت نقولها شكراً عليها هي القوة ديالها وحبها للحياة، وشكراً إديال على هاذ الالتفاتة الجميلة تجاه الأمهات”.

واختار معلق آخر أن يدلي برأيه في هذا الفيديو بالقول: “قليل فاش كنعطي رأيي أو أتقاسم أفكاري هنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالأم، فمن منا سيتردد في كتابة أسطر لا تنتهي من الشكر والامتنان لكل ما تقدمه الأمهات من عمل نبيل”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإشهار المتداول بقوة هذه الأيام للعلامة التجارية “إديال” لفت انتباهه من خلال دقة اختيار المواقف وصياغتها بطريقة طفولية وعفوية، قبل أن يتساءل: “فعلاً من منا لم يحتفظ بـ”الصرف” أو من منا “ماكيطيرش بالفرحة” أمام كل الأطباق الشهية والعارمة بالحب واللي عندها طعم فعلا لا يقارن؟ فكما قال مرسيل خليفة أيضاً “أحن إلى خبز وقهوة أمي” فحتى أبسط الأشياء تعطيها الأمهات طعما مميزا”.

وأكد المعلق أنه رصيده اللغوي مهما كان كبيراً “سيظل جد ضئيل أمام مثالية الأمهات”، مضيفا: “شكراً لكل هاته العلامات المغربية التي تذكرنا بكل ما تقدمه الأمهات من تضحيات. وفعلا برافو إديال، وأيضا كل من أبدع في هذا العمل”.