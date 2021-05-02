أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • هسبريسي
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:22

    نقابة الإستقلال خلقت لضرب النقابة التي كانت تزعج الدولة أنذاك، النقابة النبي كانت تدعي إلى إضراب عام فتوقف حركة في جميع المغرب. نقابة الإستقلال كانت نقابة حزب الدولة في ذاك الوقت يجب أن لا ننسى أنه لم يكن لا أحرار ولا بام ولا هم يحزنون الأحزاب الذي كانوا وزرائه يسيرون الحكومة لسنوات وهم من نكسوا التعليم لا تنسوا تسريبات الإمتحانات أيام السبعينات, الرابعة إعدادي 74/74 وبالأخص البكالوريا 78/79 حيث أصبحت البكالوريا تباع عند أصحاب الزريعة. وعندما شكلت لجنة من أحزاب أعلنت حزب الإستقلال الذي كان يسير التعليم بأنه لم تكن تسريبات أيامها كنا نحن طلبة نعلم كل ما يجري وكافة الشعب كان يعرف. ودائما عندما تدعي نقابة يسارية أنذاك إلى إضراب كان تخرج نقابة حزب الإستقلال ببيان ضده وكل من كان يتبعها كان يرقى ومن يقوم بالإضراب يعاقب كما طردوا الآلاف من الأساتذة والمعلمين في إضراب 78.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ههههههههههه
    الأحد 2 ماي 2021 - 13:44

    اكبر خطأ في تاريخ المغرب و أكبر خيانة للشعب المغربي و الأحرار المغاربة و المقاومة هو حزب الاستقلال و كل ما تفرع منه من نقابات و جمعيات

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منابع الإيمان: نعيم القبر
الأحد 2 ماي 2021 - 14:00

منابع الإيمان: نعيم القبر

صوت وصورة
إرهاصات ميلاد نقابة الاستقلال
الأحد 2 ماي 2021 - 12:33 2

إرهاصات ميلاد نقابة الاستقلال

صوت وصورة
قوارب الموت تهدد الشباب
الأحد 2 ماي 2021 - 12:09 7

قوارب الموت تهدد الشباب

صوت وصورة
بدون عنوان: الانتحار في شفشاون
الأحد 2 ماي 2021 - 03:18 17

بدون عنوان: الانتحار في شفشاون

صوت وصورة
العيد الأممي للطبقة العمالية
السبت 1 ماي 2021 - 17:48 1

العيد الأممي للطبقة العمالية

صوت وصورة
منع خرجات فاتح ماي
السبت 1 ماي 2021 - 16:30 16

منع خرجات فاتح ماي