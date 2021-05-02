إرهاصات ميلاد نقابة الاستقلال

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نقابة الإستقلال خلقت لضرب النقابة التي كانت تزعج الدولة أنذاك، النقابة النبي كانت تدعي إلى إضراب عام فتوقف حركة في جميع المغرب. نقابة الإستقلال كانت نقابة حزب الدولة في ذاك الوقت يجب أن لا ننسى أنه لم يكن لا أحرار ولا بام ولا هم يحزنون الأحزاب الذي كانوا وزرائه يسيرون الحكومة لسنوات وهم من نكسوا التعليم لا تنسوا تسريبات الإمتحانات أيام السبعينات, الرابعة إعدادي 74/74 وبالأخص البكالوريا 78/79 حيث أصبحت البكالوريا تباع عند أصحاب الزريعة. وعندما شكلت لجنة من أحزاب أعلنت حزب الإستقلال الذي كان يسير التعليم بأنه لم تكن تسريبات أيامها كنا نحن طلبة نعلم كل ما يجري وكافة الشعب كان يعرف. ودائما عندما تدعي نقابة يسارية أنذاك إلى إضراب كان تخرج نقابة حزب الإستقلال ببيان ضده وكل من كان يتبعها كان يرقى ومن يقوم بالإضراب يعاقب كما طردوا الآلاف من الأساتذة والمعلمين في إضراب 78.
اكبر خطأ في تاريخ المغرب و أكبر خيانة للشعب المغربي و الأحرار المغاربة و المقاومة هو حزب الاستقلال و كل ما تفرع منه من نقابات و جمعيات