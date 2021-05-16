إسبانيا تتلقى طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة

بعد عدة أشهر من الإغلاق، أعلنت “بي إل إس إنترناشنال”، المركز الوسيط للقنصليات الإسبانية في المغرب، عن استئناف خدمة أخذ المواعيد المتعلقة بطلبات التأشيرة.
ويعرض الموقع الرسمي لـ”BLS international” رسالة ترحيب بجميع الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن مركز التأشيرات الإسبانية بمدينة الدار البيضاء استأنف استقبال طلبات التأشيرة “شنغن”.
وأوضح المصدر ذاته أن استقبال طلبات التأشيرة صار يخضع لشروط جديدة، منها أن يكون المتقدمون بالطلبات قد حصلوا على “تأشيرة شنغن واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تأشيرتيْن شنغن لمدة 3 أشهر خلال العامين الماضيين”.
السنتان الماضيتان عرفتا بداية الجائحة و إغلاق الحدود !! أجد أن هذا الشرط تعجيزي لا أكثر، لأننا لم نتمكن من طلب تأشيرة في ظل هاته الظروف.
جل المغاربة كانوا يقضون عطلهم في اسبانيا، لكن الآن سنغير وجهتنا الى بلدان أجمل و أكثر تسامحا. لن نساهم في إغناء سياحة بلد لا يحترم السيادة الوطنية للمغرب
المرجوا من جميع المغاربة قضاء عطلة الصيف بالمغرب دعما للسياحة الوطنية و شكرا
داىما ما تمد اسبانيا يدها نحو المغرب وتعطي اشارات من اجل فتح الحدود الا انها تقابل كل مرة بقرار الاغلاق .ادا كان المغرب سباقا لمجموعة من الإجراءات الإحترازية كاغلاق الحدود وفرض الكمامة والححر الصحي وعملية التلقيح فمن المفروض والبذيهي ان يكون سباقا لفتح الحدود وعودت عجلت الاقتصاد الى الدوران والا ستكون كل المجهودات والتضحيات اللتي بدلها المغرب ملكا وشعبا ذهبت بدون نتيجة ولن يكون هنالك فرق بيننا وبين باقي الدول الافريقية والجارة .
إسبانيا كان و أصبح بلد عدو لا يحترم الوحدة الوطنية للمغاربة مقاطعة السياحة في إسبانيا
و لماذا تطلبون التاشيرة من اسبانيا مادامت هي بلد عدو كما يصرح الاعلام ؟!! الشعب المغربي يعاني من مرض امbipolar Disorder..غريب الاطوار و كما يقول المثل الماكلة و اللعنة
كيف يجب أن تكون قد حصلت على تأشيرة شنغن في العامين الماضيين
ماذا عن من سيتقدم اول مرة؟ أليس من حقه التأشيرة؟
شرط تعجيزي سخيف لا معنى له
إذا كانت اسبانيا البلد المتواضع عنده هذه الشروط
ماذا عن الدول الحلم ككندا مثلا؟
هذا خبر مفرح جدا هذا هو أفضل خبر سمعته منذ بداية جائحة كورونا في العام الفائت .
المعلومات خاطئة، و ليس هذا هو المقصود بالنسبة لشروط التي وضعتها القنصلية الإسبانية لمدينة الدار البيضاء. راجع الموقع جيدا و استند بالترجمة الصحيحة.
تأشيرة شنغن تكون مدتها ستة أشهر ويجب أن تكون قد حصلت عليها في السنتين الاخيرتين، بالإضافة إلى أن التأشيرة ليس لها علاقة بالمشاكل السياسية للبلدين.
لو امتنع المغاربة من الطبقات الغنية والمتوسطة الذين يقضون عطلهم في جنوب اسبانيا Costa del sol فإن الرواج التجاري في هذه المنطقة سيتلقى ضربة في الصميم و يسجل اقتصاد هذه المنطقة خسائر فادحة خاصة على مستوى بيع الملابس و كراء الشقق…يجب أن لا ننسى أيضا العنصرية الإسبانية الكريهة و المقيتة تجاه المغرب والمغاربة على الدوام…+ المناورات ضد الوحدة الترابية المغربية. لو تكلفت جمعيات مغربية بالدعوة لعدم قضاء العطلة في اسبانيا.
والله المغرب فيه ميتشاف حقيقة هيا الاتمنة المبالغ فيها علا المكتب الوطني للسياحه تشجيع العروض كيجي واحد من اوروبا كيقضي اسبوع بي 300 يورو واكل شارب و مكيخصر حتى ريال علاش حنى منستافدوش من نفس العروض بي نسبة للناس لي كتمشي اسبانيا كينة الحسيمة و خلجان ديالها جنة فوق الارض وناس مضيافين كاين الناضور كاينة السعيدية كاينة داخلة وخيرنا ميديه غيرنا