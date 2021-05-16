إسبانيا تتلقى طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة

بعد عدة أشهر من الإغلاق، أعلنت “بي إل إس إنترناشنال”، المركز الوسيط للقنصليات الإسبانية في المغرب، عن استئناف خدمة أخذ المواعيد المتعلقة بطلبات التأشيرة.

ويعرض الموقع الرسمي لـ”BLS international” رسالة ترحيب بجميع الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن مركز التأشيرات الإسبانية بمدينة الدار البيضاء استأنف استقبال طلبات التأشيرة “شنغن”.

وأوضح المصدر ذاته أن استقبال طلبات التأشيرة صار يخضع لشروط جديدة، منها أن يكون المتقدمون بالطلبات قد حصلوا على “تأشيرة شنغن واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تأشيرتيْن شنغن لمدة 3 أشهر خلال العامين الماضيين”.