إسبانيا تشترط الفحص السلبي على مغادري المغرب

نشرت وزارة الخارجية الإسبانية لائحة الدول التي يتوجب على القادمين منها تقديم فحص “PCR” لدخول الأراضي الإسبانية، سواء كانوا قادمين برا أو جوا أو بحرا، ضمت المملكة المغربية.
اللائحة دخلت حيز التنفيذ في فاتح فبراير الجاري وتستمر حتى الـ 21 منه. وتتم مراجعة لائحة البلدان بحسب درجة الخطورة كل 14 يوما.
وقالت الخارجية الإسبانية: “إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بـ: الحدود، والحجر الصحي، والقيود المفروضة على التنقل”، وأوصت باعتماد تأمين يغطي جميع احتمالات السفر.
وسبق أن قررت إسبانيا تمديد إغلاق الحدود البرية لمليلة وسبتة، مع الجوار التابع للسيادة المغربية، على الأقل حتى 28 فبراير.
ودخل القرار حيز التنفيذ من أول ساعات الشهر الجاري، وفقًا لتوصية الاتحاد الأوروبي بشأن التقييد المؤقت للسفر غير الضروري.
ودأبت إسبانيا على تنظيم رحلات بحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء لنقل المواطنين الإسبان والمقيمين بأراضيها. وانطلقت قبل أيام الرحلة رقم 50 من هذا النوع، وعلى متنها 306 مسافرين و216 مركبة.
وقالت الخارجية الإسبانية: “لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تماما، وقرار السفر هو مسؤولية المسافر وحده. لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال وبأي مفهوم عن الأضرار التي قد تحدث للأشخاص أو الممتلكات، سواء بسبب التقيد أو بسبب الجهل أو عدم الامتثال للتوصية”.
وتابعت الجهة الحكومية قائلة: “أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو المغادرة يعود إلى المواطن حصريا. يُذكر، على أي حال، أن الرحلة تتم دائما على حساب المسافر، وعلى نفقته، وأنه يتحمل جميع النفقات المترتبة عن العلاج في المستشفى أو نقل الجرحى أو إعادة الجثث إلى الوطن”.
اصبحنا لا نفهم في قرارت الدول الاوربية حقا لانها كلها متضاربة و غير واضحة و غير مفهومة و كل يلغي بلغاه كما يقال و كل دولة فيه تختفي وراء الاتحاد لتبرير فشلها و التهرب من مسؤولياتها… بل لقد صار الاتحاد الاوربي مرادف للاتحاد السوفياتي بحيث يسير من طرف موظفين في بروكسيل و في مكاتب مغلقة بلا محاسبة و بعيدا عن شعوب اوربا التي تم تكبيل ارادتها و حريتها و بقيت اليوم مثل كافة الدول العالم الثالث و هي تنتظر اللقاح من دول خارج اوربا و من دول صغيرة… و ثمة بعض الدول تريد السيطرة على دوله فقط من خلال الابهة و اصدار الاوامر و اعطاء دروس الاخلاق دون ان تكون لها اية قدرة واقعية صلبة لا ماليا و لا صناعيا و لا بشريا (ما عدا المانيا)- و ان الامر ليتعجب كيف لدول ما ليس لها من شغل سوى اصدار قوانين في كل ثانية و في اتفه الاشياء و محاولة تطبيقها على جميع دول اوربا رغم الاختلافات بينها جغرافيا و ثقافيا و سياسيا… ان الاتحاد الاوربي صار مهزلة و يذكرنا حقا بالاتحاد السوفياتي البيروقراطي الضخم و الفارغ و الاجوف ايضا…نريد رؤية واضحة نحن المتواجدون خارج هذا الاتحاد المسيج بقوانين تافهة تعيق اية حركة
الغريب في الاءمر أنه حتى ولو اعفت ءاسبانيا المغاربة من تحاليل pcr عند الدخول ءالى اراضيها،فالحكومة المغربية عند الخروج من المغرب يطلبون منك تحاليل pcr,ولا نعرف السبب هل يتعلق الأمر بكون المغرب حريص على سلامة ءاسبانيا،ام أن هناك ركود على مستوى المختبرات الطبية،والجالية المجلية ملزمة بتحريك وترويج هاته المختبرات؟؟؟؟!!!!!.
الى المعلقة اسعاد المنوسي سيري راجعي معلوماتك عاد تكلمي .. تتكلمين كما لو كان المغرب ينعم في الحرية طولا و عرضا او كما لو كان المغرب يصنع اللقاح و يصدره .. الله يجيبك على خير الحاصول زمن الرويبضة
et a propos des milliers qui entrent en espagne illegalement chaque jour