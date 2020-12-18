إسبانيا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا في 27 دجنبر
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 18 دجنبر 2020 - 14:22
أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا الجمعة ان بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 دجنبر، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح.
ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 دجنبر.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.