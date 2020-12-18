إسبانيا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا في 27 دجنبر

إسبانيا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا في 27 دجنبر
أ.ف.ب
الجمعة 18 دجنبر 2020 - 14:22

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا الجمعة ان بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 دجنبر، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح.

ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 دجنبر.

تطعيم جرعات اللقاح سالفادور إيلا فيروس كورونا وزير الصحة الإسباني

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