إسبانيا تعتقل انفصاليا للتحريض على أعمال إرهابية ضد مصالح المغرب

إسبانيا تعتقل انفصاليا للتحريض على أعمال إرهابية ضد مصالح المغرب
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:00

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، توقيف ناشط في البوليساريو بتهمة التحريض على أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بيان لها، أن الشخص الموقوف “متطرف للغاية واستخدم ملفات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد ومؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها”.

والشخص الذي جرى اعتقاله، وفق مصادر متطابقة، معروف في أوساط المهاجرين بإسبانيا بدعمه لجبهة البوليساريو، وسبق أن صدرت عنه تهديدات صريحة بإمكانية تنفيذه عملية إرهابية.

وحسب الشرطة الإسبانية فإن المتهم “معروف بنشاطه المكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، وأدار العديد من الحسابات ويحظى بعدد كبير من المتابعين الإسبان والأجانب، يصل عددهم إلى أكثر من 20 ألف شخص”.

ونشر العنصر الانفصالي على حسابه الشخصي مقاطع فيديو تدعو بشكل مباشر إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد المؤيدين لأطروحة المغرب، وقال إنه مستعد لارتكابها بنفسه، وأوضحت الشرطة الإسبانية أن اعتقاله جاء بالنظر إلى “خطورة منشوراته، وكذلك لقدرته على التأثير في متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وضبطت الشرطة الإسبانية خلال عملية تفتيش منزل الموقوف، الإثنين الماضي، كمية كبيرة من المعدات والوسائط الإلكترونية والوثائق ذات الأهمية الكبيرة التي يتم تحليلها من قبل الدوائر المتخصصة.

وكان القضاء الإسباني أمر بعد المعطيات الأولية المتوفرة بإلقاء القبض على هذا الشخص ووضعه بالسجن بسبب التهم الثقيلة التي تلاحقه.

وسبق للسلطات المغربية أن حذرت في مناسبات عدة من تجنيد جماعات مسلحة لعناصر من جبهة البوليساريو، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء.

وكشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، في تصريحات صحافية، أن أزيد من 100 انفصالي ينتمون إلى جبهة “البوليساريو” ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

إسبانيا التحريض على أعمال إرهابية مؤسسات مغربية ناشط انفصالي

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‫تعليقات الزوار

6
  • Anas
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:07

    لا أعلم لما يتاخر المغرب في تصنيف البوليزاريو كجماعة ارهابية لأنه و حسب ما نرى منذ زمن البوليزاريو له اسلوب لا يختلف كثيرا عن مراحل تطور الجماعات الارهابية حول العالم و احداث اكديم ازيك كانت خير مثال و اعاتب المغرب على عدم تصنيفهم منذ ذالك الحين

    8
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  • otmaneamtie
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:09

    لي دار الدنب يستاهل للعقوبة خاليه يتعلم يشوف دابة البوليساريو آش تعطيه

    8
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  • wind city
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:10

    حتى تكون إسبانيا جادة في عملها هذا يجب عليها تسليم هذا الإنفصالي للسلطات المغربية في إطار التعاون الأمني بين البلدين غير ذلك تبقى المسألة مجرد زوبعة في فنجان!!!

    7
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  • كريم
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:11

    لا شك أنه مدعوم من طرف الحكم العسكري الجزائري. يجب كشف أمثال هؤلاء وتوطيد التعاون الاستخباراتي المغربي-الإسباني في إطار توجيه ضربات إستباقية للعناصر الإنفصالية الإرهابية.ونعلم أن المغرب يتوفر على أوراق ضاغطة تجعل الأسبان يحسبون ألف حساب لها.

    4
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  • محمدين
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:11

    يجب أن يطلب المغرب تسليمه في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتسليم المجرمين وباعتباره مواطنا مغربيا ليتم إعادة تربيته

    9
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  • Brahim.f
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:12

    العز والنصر لأجهزتنا الإستخباراتية التي تقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه التطاول على المغرب الشامخ.
    الويل للظلمة ومن يساعدهم من عصابة الاستخبارات العسكرية الجزائرية.

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