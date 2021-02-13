إسبانيا تعتقل مهاجرين سريين قادمين من المغرب‎

وصل 22 مهاجرا غير شرعي من أصول مغاربية إلى ساحل أريتا، شمال “لانزاروتي”، حسب ما أفاد اتحاد الأمن والطوارئ بالجزيرة.

ووفق ما أعلنه الأمن الإسباني، فإن المهاجرين غير الشرعيين الـ22 يتوزعون على 14 رجلا وثلاث نساء وخمسة قاصرين محتملين، زعموا أنهم غادروا ساحل أكادير.

وتأتي هذه العملية في وقت بدأت فيه السلطات الإسبانية شهر دجنبر الماضي في إرجاع مئات المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى أرض الوطن، بعد شهور من شدّ وجذب مع الرباط حول الطريقة المثلى للتعامل مع وصول أفواج من “الحرّاكة” إلى الجارة الشمالية للمملكة؛ بينما تأزّم وضع الأطفال القاصرين غير المصحوبين في جزر الكناري.

وشرعت سلطات مدريد في إعادة مئات المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري بالقوارب في الأشهر الأخيرة. ونظمت وزارة الداخلية الإسبانية أول رحلة إلى العيون شملت 20 شخصًا. وبدأت المحادثات الإسبانيّة مع المغرب تُؤتي ثمارها، والهدف هو مضاعفة الرحلات الجوية التي تضم أكثر من 50 مهاجرا كل أسبوع.