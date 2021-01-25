إسبانيا تفكك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات

اعتقل الحرس المدني الإسباني 24 شخصا، وضبط 1467 كيلوغراما من الحشيش و600 كيلوغرام من الماريخوانا في ملكية شبكة متخصصة في تهريب المخدرات من قادس الإسبانية إلى دول أوروبية؛ مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، في شاحنات تحمل خضروات ومواد استهلاكية أخرى.

وفي بيان صحافي، أوضح الحرس المدني الإسباني أن العملية، التي أطلق عليها اسم “Eurotruck”، بدأت في أبريل الماضي، عندما اكتشفت الشرطة القضائية بـ”خيريز دي لا فرونتيرا” (قادس) نشاط الشبكة.

ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات عن أسماء متورطين آخرين؛ إذ من المنتظر الكشف عن امتدادات الشبكة في دول أخرى.