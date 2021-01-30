إسبانيا تمدد إغلاق ثغرَي سبتة ومليلية المحتلين

قررت إسبانيا تمديد إغلاق الحدود البرية لثغرَي مليلة وسبتة المحتلين مع باقي الأراضي الخاضعة للسيادة المغربية؛ على الأقل حتى 28 فبراير المقبل.

ويستند القرار على توصية أوروبية بتاريخ 30 يونيو الماضي، ويتم تمديدها كل مرة. وقبل ذلك قرر المغرب، من جانب واحد، إغلاق الحدود منذ بداية تفشي الوباء، وتحديدا في 13 مارس 2020.

وخلال الخمسة عشر يومًا الأولى من إغلاق الحدود، فتحت إسبانيا ممرًا إنسانيًا حتى يتمكن جميع الإسبان والمقيمين في إسبانيا من العبور لمليلية وسبتة.

ووافق المغرب على فتح الحدود مرتين فقط، منذ ذلك الحين، للمغاربة العالقين في سبتة ومليلية، الأولى منتصف ماي ومرة في نهاية شتنبر، حيث عبر قرابة ألف مغربي تم إخضاعهم للحجر الصحي وإجراء اختبارات “PCR”.