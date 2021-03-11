إسبانيا تمنح صفة "الأجراء" لعمال توصيل الوجبات

إسبانيا تمنح صفة "الأجراء" لعمال توصيل الوجبات
صورة: غوغل
الجمعة 12 مارس 2021 - 00:45

سيتمتع عمال توصيل الوجبات إلى المنازل الذين يشتغلون في مختلف المنصات المتخصصة بصفة “أجراء”، وذلك بمقتضى اتفاقية تم التوقيع عليها بين الحكومة الإسبانية وبين مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وقالت يولاندا دياز، وزيرة الشغل الإسبانية، الخميس، إن عمال توصيل الوجبات إلى المنازل “أصبحوا الآن أجراء، وبالتالي يمكنهم الاستفادة من جميع أشكال الحماية الناتجة عن هذا الوضع”.

ولفتت وزيرة الشغل الإسبانية، في تصريحات للصحافة، إلى أن “إسبانيا أضحت، باعتمادها هذا القانون، أول بلد في الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعات بشأن هذه المسألة”.

وأوضحت يولاندا دياز أن هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها بين الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب العمل، تتمثل في إدراج هذه الفئة من الأشخاص في قانون الشغل باعتبارهم من الأجراء الذين يقدمون خدمات توصيل مدفوعة الأجر، عبر الشركات التي تقوم بهذه المهمة من خلال المنصات الرقمية.

وشددت المسؤولة الحكومية الإسبانية على أنه، من الآن فصاعدا، “سيستفيد الآلاف من العمال والعاملات من وضعهم كمشتغلين أجراء، وستتكلف الشركات بمساهماتهم في صناديق الضمان، وبالتالي سيكون من حقهم الاستفادة من الحماية الاجتماعية التي لا يتمتعون بها حتى الآن”.

وسيكون أمام الشركات المشغلة لهذه الفئة ثلاثة أشهر من أجل الامتثال والانضباط لهذا التعديل في قانون الشغل.

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