إسبانيا تنظم رحلات لإجلاء العالقين في المغرب‬

على الرغم من إغلاق الحدود مع إسبانيا، فإن هذا البلد الأوروبي يقوم بتنظيم رحلات بحرية وجوية لنقل المسافرين العالقين والمقيمين بالمملكة.

ونظمت إسبانيا، التي نقلت مئات المسافرين جوا وبحرا، رحلة جوية من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء صوب مدريد على متن طائرة إيرباص A350 بسعة 348 راكبًا.

وأعلنت السفارة، منذ أيام، عن تفاصيل الرحلة رقم 60 التي انطلقت من طنجة صوب الجزيرة الخضراء؛ وهي الرحلة التي خصصت لنقل المسافرين الإسبان والمقيمين في هذا البلد الأوروبي الذين يسافرون مع أو بدون سيارة مسجلة في إحدى دول القارة.

وحسب السفارة ذاتها، فإن هذه الرحلة ضمت 711 مسافرا؛ فيما انطلقت، منذ أيام، الرحلة رقم 59 التي ضمت 735 مسافرا.

وجددت الخارجية الإسبانية توصياتها لمواطنيها الراغبين في السفر، قائلة: “إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد بسبب فيروس “كورونا” في ما يهم: الحدود، الحجر الصحي، القيود المفروضة على التنقل”؛ مع الاعتماد على تأمين يغطي جميع احتمالات السفر.

وقالت الجهة الحكومية ذاتها: “لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تماما، وقرار السفر أو عدمه هو مسؤولية المسافر وحده. لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال أو بأي مفهوم عن الأضرار التي قد تحدث للأشخاص أو الممتلكات، سواء بسبب التقيد أو الجهل أو عدم الامتثال للتوصية”.

وتابعت الخارجية الإسبانية قائلة: “أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو المغادرة يعود إلى المواطن حصريا. يُذكر، على أي حال، أن الرحلة تتم دائما على حساب المسافر، وعلى نفقته، وأن الفرد يتحمل جميع النفقات المترتبة عن العلاج في المستشفى أو نقل الجرحى أو إعادة الجثث إلى الوطن”.